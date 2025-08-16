Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Если приготовить вяленые помидоры с чесноком, они становятся еще более ароматными и пикантными. Эта заготовка просто незаменима для холодных месяцев, когда хочется привнести в рацион немного летнего солнца.

Чтобы приготовить вяленые помидоры, вам понадобится около 1,5 кг спелых томатов, 2–3 головки чеснока, пучок свежего базилика, по 1 ч. л. прованских трав и сушеного базилика, а также оливковое масло. Сначала томаты разрезаем пополам, аккуратно убираем семена и мякоть. Потом кладем их на противень, покрытый пергаментом. Солим, перчим, присыпаем травой.

Отправляем заготовку в духовку на 3–4 часа на 100–120 градусов. Дверцу духовки можно слегка приоткрыть, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Когда помидоры уменьшатся в размере и станут эластичными, они готовы.

Тем временем нарезаем дольки чеснока тонкими пластинками. В чистые стерилизованные банки кладем все слоями: томаты, чеснок и листья базилика. Заливаем все оливковым маслом так, чтобы оно полностью покрыло помидоры. Плотно закрываем и убираем в холодильник.

Совет: вяленые помидоры лучше всего хранить в холодильнике, залитыми оливковым маслом. Это поможет им сохранить свежесть и аромат на долгое время.

