Одна морковка, сметана и немного муки! Готовим некалорийный кекс с орехами! Этот ароматный морковный кекс с изюмом и орехами — идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от вкусных десертов. Нежная текстура, приятная сладость и полезные ингредиенты делают его прекрасным выбором для завтрака или перекуса. Всего 210 ккал в порции!

Ингредиенты

Морковь — 80–100 г

Сметана — 3 ст. л.

Яйца — 3 шт.

Мука рисовая — 150 г

Мука кукурузная — 70 г

Орехи грецкие — 60 г

Изюм — 70 г

Подсластитель — 6 г

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Приготовление

Очищенную морковь натираем на мелкой тёрке. В чашу блендера разбиваем яйца, добавляем морковь и взбиваем до однородности. Вводим сметану и подсластитель, тщательно перемешиваем венчиком. Просеиваем рисовую и кукурузную муку с разрыхлителем, аккуратно соединяем с жидкой основой. Предварительно замоченный изюм и измельчённые орехи добавляем в тесто. Форму для выпекания смазываем маслом или выстилаем пергаментом, выливаем тесто и разравниваем. Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут (готовность проверяем зубочисткой). Даём кексу немного остыть в форме, затем перекладываем на решётку.

Ранее мы готовили вкуснейшие яблочные слойки «Вертушки»! Приготовите один раз и влюбитесь.