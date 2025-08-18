Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Одна морковка, сметана и немного муки! Готовим некалорийный кекс с орехами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Одна морковка, сметана и немного муки! Готовим некалорийный кекс с орехами! Этот ароматный морковный кекс с изюмом и орехами — идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от вкусных десертов. Нежная текстура, приятная сладость и полезные ингредиенты делают его прекрасным выбором для завтрака или перекуса. Всего 210 ккал в порции!

Ингредиенты

  • Морковь — 80–100 г
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Яйца — 3 шт.
  • Мука рисовая — 150 г
  • Мука кукурузная — 70 г
  • Орехи грецкие — 60 г
  • Изюм — 70 г
  • Подсластитель — 6 г
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.

Приготовление

  1. Очищенную морковь натираем на мелкой тёрке. В чашу блендера разбиваем яйца, добавляем морковь и взбиваем до однородности. Вводим сметану и подсластитель, тщательно перемешиваем венчиком. Просеиваем рисовую и кукурузную муку с разрыхлителем, аккуратно соединяем с жидкой основой.
  2. Предварительно замоченный изюм и измельчённые орехи добавляем в тесто. Форму для выпекания смазываем маслом или выстилаем пергаментом, выливаем тесто и разравниваем. Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут (готовность проверяем зубочисткой). Даём кексу немного остыть в форме, затем перекладываем на решётку.

