16 августа 2025 в 12:00

Вкуснейшие яблочные слойки «Вертушки»! Приготовите 1 раз и влюбитесь

Вкуснейшие яблочные слойки «Вертушки»! Приготовив эти ароматные слойки однажды, вы будете делать их снова и снова! Хрустящее слоёное тесто, нежная яблочная начинка с медовой сладостью и тёплыми нотками корицы — идеальный десерт к чаю. А главное — готовится за считанные минуты!

Ингредиенты

  • Слоёное тесто – 1 упаковка
  • Яблоки – 2-3 шт. (лучше кисло-сладкие)
  • Мёд – 3-4 ст. ложки
  • Корица – по вкусу
  • Сахарная пудра – для украшения
  • Яичный желток – для смазывания

Приготовление

  1. Яблоки нарезаем тонкими дольками. На пергамент для запекания выливаем мёд, равномерно распределяем яблочные дольки кучками по количеству слоек, сверху снова поливаем мёдом и щедро посыпаем корицей. Слоёное тесто слегка раскатываем в прямоугольники, каждым накрываем кучки из яблок, края аккуратно приминаем вилкой к пергаменту.
  2. Вилкой делаем несколько проколов сверху, чтобы выходил пар, и смазываем тесто взбитым желтком для румяной корочки. Выпекаем в разогретой до 200°C духовке 20 минут до золотистого цвета. Переворачиваем пергамент и слойки оказываются тестом вниз, а начинкой вверху. Готовые слойки посыпаем сахарной пудрой и подаём тёплыми.

Ранее мы готовили лимонный блонди с цитрусовой глазурью! Вкуснее, чем в кондитерской.

Ольга Шмырева
