Вкуснейшие яблочные слойки «Вертушки»! Приготовите 1 раз и влюбитесь

Вкуснейшие яблочные слойки «Вертушки»! Приготовив эти ароматные слойки однажды, вы будете делать их снова и снова! Хрустящее слоёное тесто, нежная яблочная начинка с медовой сладостью и тёплыми нотками корицы — идеальный десерт к чаю. А главное — готовится за считанные минуты!

Ингредиенты

Слоёное тесто – 1 упаковка

Яблоки – 2-3 шт. (лучше кисло-сладкие)

Мёд – 3-4 ст. ложки

Корица – по вкусу

Сахарная пудра – для украшения

Яичный желток – для смазывания

Приготовление

Яблоки нарезаем тонкими дольками. На пергамент для запекания выливаем мёд, равномерно распределяем яблочные дольки кучками по количеству слоек, сверху снова поливаем мёдом и щедро посыпаем корицей. Слоёное тесто слегка раскатываем в прямоугольники, каждым накрываем кучки из яблок, края аккуратно приминаем вилкой к пергаменту. Вилкой делаем несколько проколов сверху, чтобы выходил пар, и смазываем тесто взбитым желтком для румяной корочки. Выпекаем в разогретой до 200°C духовке 20 минут до золотистого цвета. Переворачиваем пергамент и слойки оказываются тестом вниз, а начинкой вверху. Готовые слойки посыпаем сахарной пудрой и подаём тёплыми.

