15 августа 2025 в 14:30

Лимонный блонди с цитрусовой глазурью! Вкуснее чем в кондитерской

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лимонный блонди с цитрусовой глазурью! Вкуснее чем в кондитерской! Этот солнечный десерт сочетает в себе плотную текстуру классического блонди с ярким освежающим вкусом лимона. Идеальный баланс сладости и легкой кислинки делает его прекрасным завершением трапезы.

Ингредиенты для теста

  • Сахар — 180 г
  • Цедра одного лимона
  • Сливочное масло — 170 г
  • Яйца — 2 шт
  • Лимонный сок — 45 мл
  • Мука — 150 г
  • Кукурузный крахмал — 15 г
  • Растительное масло — 15 мл
  • Ванильный сахар — 1 ч.л.

Ингредиенты для глазури

  • Сахарная пудра — 100 г
  • Лимонный сок — 24 мл

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180°C. Форму для выпечки (20х20 см) застелите пергаментом и смажьте маслом. В большой миске смешайте растопленное сливочное масло с сахаром и лимонной цедрой. Добавьте яйца по одному, тщательно перемешивая после каждого. Влейте лимонный сок и растительное масло. Просеянную муку смешайте с крахмалом и ванильным сахаром, постепенно введите в жидкую смесь. Тесто должно получиться гладким и однородным.
  2. Вылейте тесто в подготовленную форму и разровняйте. Выпекайте 25-30 минут до золотистого цвета. Проверьте готовность зубочисткой — она должна выходить почти чистой. Остудите блонди в форме 10 минут, затем переложите на решетку.
  3. Для глазури смешайте сахарную пудру с лимонным соком до гладкой консистенции. Полейте остывший блонди и дайте глазури застыть. Перед подачей нарежьте на квадраты.

Ранее мы готовили творожно-яблочные коржики. Нежный десерт без вреда для фигуры!

Ольга Шмырева
О. Шмырева
