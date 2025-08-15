Лимонный блонди с цитрусовой глазурью! Вкуснее чем в кондитерской

Лимонный блонди с цитрусовой глазурью! Вкуснее чем в кондитерской! Этот солнечный десерт сочетает в себе плотную текстуру классического блонди с ярким освежающим вкусом лимона. Идеальный баланс сладости и легкой кислинки делает его прекрасным завершением трапезы.

Ингредиенты для теста

Сахар — 180 г

Цедра одного лимона

Сливочное масло — 170 г

Яйца — 2 шт

Лимонный сок — 45 мл

Мука — 150 г

Кукурузный крахмал — 15 г

Растительное масло — 15 мл

Ванильный сахар — 1 ч.л.

Ингредиенты для глазури

Сахарная пудра — 100 г

Лимонный сок — 24 мл

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. Форму для выпечки (20х20 см) застелите пергаментом и смажьте маслом. В большой миске смешайте растопленное сливочное масло с сахаром и лимонной цедрой. Добавьте яйца по одному, тщательно перемешивая после каждого. Влейте лимонный сок и растительное масло. Просеянную муку смешайте с крахмалом и ванильным сахаром, постепенно введите в жидкую смесь. Тесто должно получиться гладким и однородным. Вылейте тесто в подготовленную форму и разровняйте. Выпекайте 25-30 минут до золотистого цвета. Проверьте готовность зубочисткой — она должна выходить почти чистой. Остудите блонди в форме 10 минут, затем переложите на решетку. Для глазури смешайте сахарную пудру с лимонным соком до гладкой консистенции. Полейте остывший блонди и дайте глазури застыть. Перед подачей нарежьте на квадраты.

