Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 12:30

Готовлю не оливье, а новогодний блинный торт! Слоеный, с грибами и сыром — он станет новым хитом стола-2026

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Праздничный стол требует особенных, запоминающихся блюд, которые удивят гостей не только вкусом, но и формой. Блинный пирог с шампиньонами — это блестящее решение, где простота встречается с изысканностью. Он объединяет в себе нежность тонких блинов, сочную ароматную начинку из обжаренных грибов с луком и золотистую сырную корочку. Это блюдо выглядит как настоящее кулинарное произведение, поражая своей слоеной структурой и насыщенным вкусом, при этом его приготовление — увлекательный и достаточно простой процесс, доступный даже тем, кто нечасто печет блины.

Рецепт приготовления

Для теста взбейте яйца с солью, сахаром и содой. Постепенно влейте молоко и всыпьте муку, перемешивая до однородной консистенции жидкой сметаны. Добавьте 2 столовые ложки растительного масла. Выпекайте тонкие блины на хорошо разогретой сковороде с двух сторон. Для начинки лук и шампиньоны мелко нарежьте. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости. Посолите и поперчите. Твердый сыр натрите на терке. Форму для запекания смажьте маслом. Выкладывайте пирог слоями: блин, тонкая сеточка майонеза, часть грибной начинки. Повторяйте последовательность, пока не закончатся ингредиенты, завершив блином. Верхний слой обильно смажьте майонезом и посыпьте тертым сыром. Запекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до расплавления и легкой румяности сыра. Подавайте теплым, разрезав на порции.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Три быстрые закуски из лаваша: идеи для новогоднего фуршета — от простого к изысканному
Общество
Три быстрые закуски из лаваша: идеи для новогоднего фуршета — от простого к изысканному
Новый фаворит: картофельные «гнезда» с фаршем и яйцом. Завтрак, обед и ужин в одной порции
Общество
Новый фаворит: картофельные «гнезда» с фаршем и яйцом. Завтрак, обед и ужин в одной порции
Небо и земля по сравнению с «Киевским». Торт «Полет»: воздушное безе, ягодный мусс и хрустящее пралине
Общество
Небо и земля по сравнению с «Киевским». Торт «Полет»: воздушное безе, ягодный мусс и хрустящее пралине
Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь
Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Вкус Франции: киш с лососем за 35 мин — пошаговый рецепт
Семья и жизнь
Вкус Франции: киш с лососем за 35 мин — пошаговый рецепт
рецепты
торты
пироги
шампиньоны
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Десятки артистов снялись в шоу «VK ПОД ШУБОЙ»
«Знаковое выступление»: политолог о словах сына Байдена про Украину
В Госдуме оценили идею об исключении детей из школ за нападения на учителей
Китай пригрозил США ответными мерами за повышение пошлин
В Петербурге грядут перебои с интернетом в Новый год
Песков раскрыл, с кем Путин проведет международный телефонный разговор
«Чебурашка 2» — прорыв или провал: что известно, побьет ли рекорд в прокате
В Кремле усомнились в адекватности Зеленского после его заявлений
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с бизнесменами
«Некультурно и озлобленно»: Песков о рождественском обращении Зеленского
Дагестанский боец ММА четыре часа калечил связанную подругу
Путин поздравил Трампа с Рождеством
Шохин раскрыл позицию Путина по спору между банками и маркетплейсами
«Не от хорошей жизни»: политолог ответил, почему сын Байдена критикует Киев
Онищенко раскрыл, отменят ли массовые мероприятия на Новый год из-за гриппа
Сомнолог ответила, кому полезно спать в обеденный перерыв
Китай призвал бороться с возрождением в Японии опасной идеологии
Переспавшая с тысячей мужчин порномодель публично оскорбила флаг Индонезии
«Нужно больше»: Трамп рассказал, какие кадры необходимо привлечь в США
В России добыли два алмаза, похожих на елочные игрушки
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.