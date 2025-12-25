Готовлю не оливье, а новогодний блинный торт! Слоеный, с грибами и сыром — он станет новым хитом стола-2026

Праздничный стол требует особенных, запоминающихся блюд, которые удивят гостей не только вкусом, но и формой. Блинный пирог с шампиньонами — это блестящее решение, где простота встречается с изысканностью. Он объединяет в себе нежность тонких блинов, сочную ароматную начинку из обжаренных грибов с луком и золотистую сырную корочку. Это блюдо выглядит как настоящее кулинарное произведение, поражая своей слоеной структурой и насыщенным вкусом, при этом его приготовление — увлекательный и достаточно простой процесс, доступный даже тем, кто нечасто печет блины.

Рецепт приготовления

Для теста взбейте яйца с солью, сахаром и содой. Постепенно влейте молоко и всыпьте муку, перемешивая до однородной консистенции жидкой сметаны. Добавьте 2 столовые ложки растительного масла. Выпекайте тонкие блины на хорошо разогретой сковороде с двух сторон. Для начинки лук и шампиньоны мелко нарежьте. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости. Посолите и поперчите. Твердый сыр натрите на терке. Форму для запекания смажьте маслом. Выкладывайте пирог слоями: блин, тонкая сеточка майонеза, часть грибной начинки. Повторяйте последовательность, пока не закончатся ингредиенты, завершив блином. Верхний слой обильно смажьте майонезом и посыпьте тертым сыром. Запекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до расплавления и легкой румяности сыра. Подавайте теплым, разрезав на порции.

