12 августа 2025 в 06:30

Творожно-яблочные коржики — нежный десерт без вреда для фигуры!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожно-яблочные коржики — нежный десерт без вреда для фигуры! Эти воздушные коржики сочетают в себе пользу творога и сочность яблок, создавая идеальный баланс вкуса и лёгкости. Они отлично подходят для полезного перекуса или даже завтрака — сытно, вкусно и без лишних калорий.

Ингредиенты

  • Творог мягкий 0% — 500 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Масло сливочное — 40 г (размягчённое)
  • Мука — 150 г (можно смесь пшеничной и цельнозерновой)
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Кокосовый сахар — 1 ст. л. (или другой подсластитель)
  • Яблоки сладкие — 300 г (очищенные от сердцевины)

Приготовление

  1. Разомните творог вилкой или взбейте блендером до однородности. Добавьте яйцо, размягчённое сливочное масло и подсластитель, тщательно перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто — оно не должно липнуть к рукам.
  2. Яблоки нарежьте мелкими кубиками и аккуратно вмешайте в тесто. Сформируйте небольшие коржики, выложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.
  3. Подавайте тёплыми или полностью остывшими — они одинаково хороши в любом виде! Эти коржики отлично хранятся 2–3 дня, поэтому можно приготовить их заранее.

Ранее мы готовили пирог-перевертыш с персиками! Вкуснейшая выпечка на молочном тесте.

творог
выпечка
простой рецепт
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
