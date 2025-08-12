Творожно-яблочные коржики — нежный десерт без вреда для фигуры! Эти воздушные коржики сочетают в себе пользу творога и сочность яблок, создавая идеальный баланс вкуса и лёгкости. Они отлично подходят для полезного перекуса или даже завтрака — сытно, вкусно и без лишних калорий.

Ингредиенты

Творог мягкий 0% — 500 г

Яйцо — 1 шт.

Масло сливочное — 40 г (размягчённое)

Мука — 150 г (можно смесь пшеничной и цельнозерновой)

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Кокосовый сахар — 1 ст. л. (или другой подсластитель)

Яблоки сладкие — 300 г (очищенные от сердцевины)

Приготовление

Разомните творог вилкой или взбейте блендером до однородности. Добавьте яйцо, размягчённое сливочное масло и подсластитель, тщательно перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто — оно не должно липнуть к рукам. Яблоки нарежьте мелкими кубиками и аккуратно вмешайте в тесто. Сформируйте небольшие коржики, выложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплыми или полностью остывшими — они одинаково хороши в любом виде! Эти коржики отлично хранятся 2–3 дня, поэтому можно приготовить их заранее.

Ранее мы готовили пирог-перевертыш с персиками! Вкуснейшая выпечка на молочном тесте.