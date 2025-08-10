Пирог-перевертыш с персиками! Вкуснейшая выпечка на молочном тесте! Ароматный десерт с карамельными персиками и нежным тестом, который готовится в один этап. Персики томятся в карамели, сохраняя форму и сочность, а тесто идеально пропитывается фруктовым соком.

Ингредиенты

Персики — 3 шт. (400 г)

Сахар — 100 г + 180 г

Сливочное масло — 30 г + 60 г

Корица — 1/2 ч. л.

Яйца — 3 шт.

Молоко — 250 мл

Мука — 350 г

Разрыхлитель — 5 г

Ванилин — 1 г

Приготовление

Персики нарезать дольками, обжарить в карамели из сахара, масла и корицы. Выложить в форму. Приготовить тесто: взбить яйца с сахаром, добавить молоко, масло, затем муку с разрыхлителем. Залить персики тестом. Выпекать 30 минут при 180 °C. Полностью остудить и перевернуть перед подачей.

Ранее мы готовили заливной сметанный пирог а-ля чизкейк! Вкуснейшая домашняя выпечка.