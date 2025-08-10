Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 09:00

Пирог-перевертыш с персиками! Вкуснейшая выпечка на молочном тесте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог-перевертыш с персиками! Вкуснейшая выпечка на молочном тесте! Ароматный десерт с карамельными персиками и нежным тестом, который готовится в один этап. Персики томятся в карамели, сохраняя форму и сочность, а тесто идеально пропитывается фруктовым соком.

Ингредиенты

  • Персики — 3 шт. (400 г)
  • Сахар — 100 г + 180 г
  • Сливочное масло — 30 г + 60 г
  • Корица — 1/2 ч. л.
  • Яйца — 3 шт.
  • Молоко — 250 мл
  • Мука — 350 г
  • Разрыхлитель — 5 г
  • Ванилин — 1 г

Приготовление

  1. Персики нарезать дольками, обжарить в карамели из сахара, масла и корицы. Выложить в форму. Приготовить тесто: взбить яйца с сахаром, добавить молоко, масло, затем муку с разрыхлителем.
  2. Залить персики тестом. Выпекать 30 минут при 180 °C. Полностью остудить и перевернуть перед подачей.

Ранее мы готовили заливной сметанный пирог а-ля чизкейк! Вкуснейшая домашняя выпечка.

пироги
тесто
десерты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
