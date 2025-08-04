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04 августа 2025 в 12:00

Заливной сметанный пирог а-ля чизкейк! Вкуснейшая домашняя выпечка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заливной сметанный пирог а-ля чизкейк! Вкуснейшая домашняя выпечка! Этот пирог покорит вас своей нежностью. С хрустящей песочной основой и кремовой заливкой он напоминает чизкейк, но готовится гораздо проще. Добавьте любимые ягоды или фрукты — получится восхитительный десерт к чаю!

Ингредиенты для теста

  • Мука — 300 г
  • Сливочное масло (холодное) — 200 г
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Яйцо — 1 шт.
  • Ледяная вода — 1–3 ст. л. (по необходимости)
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ингредиенты для заливки

  • Сметана (20%) — 400 г
  • Сахар — 150 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Крахмал — 55 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Измельчите масло с мукой в крошку, добавьте сахар, соль, ваниль и разрыхлитель. Вбейте яйцо, замесите тесто, при необходимости добавив ледяную воду. Распределите тесто по форме (Ø 30 см), сделав бортики.
  2. Для заливки взбейте сметану с сахаром, яйцами, крахмалом и ванилью. Вылейте на основу. Выпекайте 50–60 минут при 170–180 °C до золотистой корочки. Украсьте ягодами/фруктами. Подавайте охлажденным!

Ранее мы готовили капустный пирог с беконом на сметанном тесте! Обалденно вкусный и простой.

пироги
ягоды
десерты
чизкейки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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