Заливной сметанный пирог а-ля чизкейк! Вкуснейшая домашняя выпечка! Этот пирог покорит вас своей нежностью. С хрустящей песочной основой и кремовой заливкой он напоминает чизкейк, но готовится гораздо проще. Добавьте любимые ягоды или фрукты — получится восхитительный десерт к чаю!

Ингредиенты для теста

Мука — 300 г

Сливочное масло (холодное) — 200 г

Сахар — 3 ст. л.

Соль — щепотка

Яйцо — 1 шт.

Ледяная вода — 1–3 ст. л. (по необходимости)

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ингредиенты для заливки

Сметана (20%) — 400 г

Сахар — 150 г

Яйца — 2 шт.

Крахмал — 55 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление

Измельчите масло с мукой в крошку, добавьте сахар, соль, ваниль и разрыхлитель. Вбейте яйцо, замесите тесто, при необходимости добавив ледяную воду. Распределите тесто по форме (Ø 30 см), сделав бортики. Для заливки взбейте сметану с сахаром, яйцами, крахмалом и ванилью. Вылейте на основу. Выпекайте 50–60 минут при 170–180 °C до золотистой корочки. Украсьте ягодами/фруктами. Подавайте охлажденным!

Ранее мы готовили капустный пирог с беконом на сметанном тесте! Обалденно вкусный и простой.