Заливной сметанный пирог а-ля чизкейк! Вкуснейшая домашняя выпечка! Этот пирог покорит вас своей нежностью. С хрустящей песочной основой и кремовой заливкой он напоминает чизкейк, но готовится гораздо проще. Добавьте любимые ягоды или фрукты — получится восхитительный десерт к чаю!
Ингредиенты для теста
- Мука — 300 г
- Сливочное масло (холодное) — 200 г
- Сахар — 3 ст. л.
- Соль — щепотка
- Яйцо — 1 шт.
- Ледяная вода — 1–3 ст. л. (по необходимости)
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
Ингредиенты для заливки
- Сметана (20%) — 400 г
- Сахар — 150 г
- Яйца — 2 шт.
- Крахмал — 55 г
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
Приготовление
- Измельчите масло с мукой в крошку, добавьте сахар, соль, ваниль и разрыхлитель. Вбейте яйцо, замесите тесто, при необходимости добавив ледяную воду. Распределите тесто по форме (Ø 30 см), сделав бортики.
- Для заливки взбейте сметану с сахаром, яйцами, крахмалом и ванилью. Вылейте на основу. Выпекайте 50–60 минут при 170–180 °C до золотистой корочки. Украсьте ягодами/фруктами. Подавайте охлажденным!
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