Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 15:25

Небо и земля по сравнению с «Киевским». Торт «Полет»: воздушное безе, ягодный мусс и хрустящее пралине

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот торт — полная противоположность плотному, маслянистому «Киевскому». Его философия — легкость и игра контрастных текстур: облака безе, тающий ягодный мусс и «осколки» хрустящего орехового пралине создают ощущение невесомости и изысканности. Каждый слой существует отдельно, но вместе они образуют идеальную гармонию, где нет места тяжести, а есть только полет вкуса.

Для безе вам понадобится: 4 яичных белка, 200 г сахара. Для ягодного мусса: 300 г ягодного пюре (клубника/малина), 100 г сахара, 10 г желатина, 300 мл жирных сливок. Для пралине: 100 г миндаля, 100 г сахара. Белки взбейте со щепоткой соли, постепенно добавляя сахар, до плотных пиков. Выложите на пергамент 3 коржа-диска. Сушите в духовке при 100 °C 2–2,5 часа. Для пралине карамелизуйте сахар, добавьте обжаренный миндаль, вылейте на пергамент, после застывания измельчите в крошку. Для мусса желатин замочите, ягодное пюре с сахаром нагрейте, растворите в нем желатин, охладите до комнатной температуры. Сливки взбейте до мягких пиков, аккуратно вмешайте в ягодную массу. Сборка в форме: безе → часть мусса → слой пралине → мусс. Повторите. Уберите в морозилку на 4 часа или в холодильник на 8 часов. Перед подачей украсьте свежими ягодами.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Тушеная капуста без мяса и грибов: два кухонных приема, после которых простой гарнир становится нежным и очень вкусным
Общество
Тушеная капуста без мяса и грибов: два кухонных приема, после которых простой гарнир становится нежным и очень вкусным
Новый вкус Нового года: картофельные «розы» с розмарином и чесноком. Не гарнир, а хрустящее украшение стола
Общество
Новый вкус Нового года: картофельные «розы» с розмарином и чесноком. Не гарнир, а хрустящее украшение стола
Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь
Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Новогодний бриллиант: французский торт «Опера». Не пирожное, а многослойное чудо с кофе, шоколадом и миндалем
Общество
Новогодний бриллиант: французский торт «Опера». Не пирожное, а многослойное чудо с кофе, шоколадом и миндалем
Песочное тесто, яблочное повидло и корица — готовлю шведский яблочный пирог. С хрустящей миндальной шапкой и уютным ароматом
Общество
Песочное тесто, яблочное повидло и корица — готовлю шведский яблочный пирог. С хрустящей миндальной шапкой и уютным ароматом
рецепты
торты
кулинария
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп сделал необычный подарок президенту Южной Кореи
Двери троллейбуса зажали голову ребенка
«Мы знаем правду»: депутат о тайном присутствии французов в Донбассе
Песков раскрыл формат встречи Путина с представителями бизнеса
Исполнителю теракта против генерала Кириллова запросили пожизненный срок
«Словесная шелуха»: Зеленского заподозрили во лжи по пунктам мирного плана
Собянин раскрыл объем дефицита трудовых ресурсов в Москве
Суд арестовал миллиарды Чубайса: подробности дела, при чем здесь «Крокус»
Как выбрать идеальные полотенца: плотность, ворс, материалы
Собянин раскрыл, сколько москвичей заключают контракты на военную службу
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
Волочкова призналась в алкоголизме? Зачем она пришла в рехаб-шоу
Терапевт напомнила о важных правилах приготовления яиц вкрутую
Юрист дал совет, как не стать жертвой аферистов после инцидента под Курском
Собянин сообщил об уничтожении вражеских дронов, летевших на Москву
Грузовик въехал в трап в аэропорту Пулково
Мошенники выманили у курянина деньги и отправили его поджигать бензовоз
Собянин заявил о начале тестирования беспилотных технологий в метро Москвы
В Кремле не подтвердили контакты Путина и Трампа
Сталкеров наконец осадят? Что известно о законопроекте, охранный ордер
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.