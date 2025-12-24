Небо и земля по сравнению с «Киевским». Торт «Полет»: воздушное безе, ягодный мусс и хрустящее пралине

Этот торт — полная противоположность плотному, маслянистому «Киевскому». Его философия — легкость и игра контрастных текстур: облака безе, тающий ягодный мусс и «осколки» хрустящего орехового пралине создают ощущение невесомости и изысканности. Каждый слой существует отдельно, но вместе они образуют идеальную гармонию, где нет места тяжести, а есть только полет вкуса.

Для безе вам понадобится: 4 яичных белка, 200 г сахара. Для ягодного мусса: 300 г ягодного пюре (клубника/малина), 100 г сахара, 10 г желатина, 300 мл жирных сливок. Для пралине: 100 г миндаля, 100 г сахара. Белки взбейте со щепоткой соли, постепенно добавляя сахар, до плотных пиков. Выложите на пергамент 3 коржа-диска. Сушите в духовке при 100 °C 2–2,5 часа. Для пралине карамелизуйте сахар, добавьте обжаренный миндаль, вылейте на пергамент, после застывания измельчите в крошку. Для мусса желатин замочите, ягодное пюре с сахаром нагрейте, растворите в нем желатин, охладите до комнатной температуры. Сливки взбейте до мягких пиков, аккуратно вмешайте в ягодную массу. Сборка в форме: безе → часть мусса → слой пралине → мусс. Повторите. Уберите в морозилку на 4 часа или в холодильник на 8 часов. Перед подачей украсьте свежими ягодами.

