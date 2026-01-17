Десерт нежнее облака — готовим «Бархат» с черным шоколадом: пирог для истинных гурманов

Этот торт создан не для ежедневного чаепития, а для того, чтобы стать кульминацией особого ужина, дня рождения или романтического вечера. Его насыщенный, не приторный вкус и благородный внешний вид делают его настоящим событием.

Для основы 200 г шоколадного печенья измельчаю в мелкую крошку в блендере. Смешиваю с 100 г растопленного сливочного масла. Массу утрамбовываю на дно разъемной формы (22-24 см), ставлю в холодильник. Для начинки 250 г горького шоколада ломаю в миску и растапливаю на водяной бане, следя, чтобы температура не превышала 40°C. Снимаю с огня и даю остыть до комнатной температуры. В другой миске 3 яйца взбиваю с 150 г сахара и ванильным экстрактом до светлой пены. Добавляю 500 г маскарпоне комнатной температуры и 200 г сметаны. Взбиваю миксером на низкой скорости до однородности, но не переутомляю. Просеиваю в сырную массу 100 г муки и 25 г какао, аккуратно вмешиваю лопаткой. Тонкой струйкой вливаю остывший растопленный шоколад, постоянно помешивая. Выливаю начинку на охлажденную основу, разравниваю. Выпекаю в разогретой до 160°C духовке 50-60 минут. Края должны схватиться, а центр — слегка подрагивать, как у чизкейка. Выключаю духовку, приоткрываю дверцу и оставляю торт остывать внутри на 1-2 часа. Затем убираю в холодильник минимум на 6-8 часов, а лучше на ночь. Перед подачей аккуратно снимаю бортик формы.

