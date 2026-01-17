Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 19:07

«Кто-то должен навести порядок»: премьер Японии направила послание Путину

Премьер Японии Такаити передала послание Путину через депутата

Мунэо Судзуки Мунэо Судзуки Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
Депутат Либерально-демократической партии Японии Мунэо Судзуки в ходе визита в Москву передал президенту РФ Владимиру Путину послание от премьера Санаэ Такаити, сообщает газета «Тойо Кэйдзай». В документе указано, что Токио дорожит отношениями с Москвой и выступает за немедленное прекращение конфликта на Украине.

Передача письма состоялась в конце декабря через зампреда Совета Федерации Константина Косачева. В рамках поездки Судзуки встретился с замминистрами иностранных дел РФ Андреем Руденко и Михаилом Галузиным. Депутат подчеркнул необходимость личного участия политиков в стабилизации двусторонних связей.

Именно в тот момент, когда, как говорят, японо-российские отношения находятся в худшем состоянии, кто-то должен приехать и навести порядок, — заявил политик.

Официальный Токио, несмотря на текущий кризис, через это послание подтвердил готовность учитывать важность взаимодействия с Москвой. Визит Судзуки стал первым контактом такого уровня после назначения нового главы японского правительства.

Ранее стало известно, что Такаити обдумывает возможность досрочного роспуска нижней палаты парламента. Лидер Партии обновления Японии Хирофуми Есимура заявил, что сроки роспуска еще не назывались, однако подчеркнул готовность депутатов к любому сценарию.

