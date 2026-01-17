Атака США на Венесуэлу
Тончайшие коржи, заварной крем и хруст пралине — торт «Парижанка». Нежность в каждом кусочке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Тончайшие коржи, заварной крем и хруст пралине — торт «Парижанка». Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для особенного праздника или романтического вечера.

Получается обалденная вкуснятина: легкие, почти воздушные бисквитные коржи, нежнейший ванильный заварной крем и хрустящие ореховые прослойки пралине. Это изысканное сочетание текстур и насыщенного, бархатистого вкуса, которое создаёт ощущение настоящего французского десерта.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита — 5 яиц, 150 г сахара, 150 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя; для заварного крема — 500 мл молока, 4 желтка, 150 г сахара, 50 г муки, 1 ч.л. ванильного экстракта; для пралине — 100 г лесных орехов или миндаля, 100 г сахара; для пропитки — сладкий сироп (вода с сахаром) или кофе. Яйца с сахаром взбейте до пышности, аккуратно добавьте муку с разрыхлителем. Выпекайте тонкие коржи в форме 22 см при 180°C по 7-8 минут каждый. Для пралине карамелизуйте сахар, смешайте с обжаренными орехами, остудите и измельчите в крошку. Для крема желтки, сахар и муку разотрите, влейте горячее молоко и варите до загустения, добавьте ваниль. Коржи пропитайте сиропом или кофе, смажьте кремом, пересыпая слои пралине. Дайте торту настояться в холодильнике 6-8 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

торты
рецепты
десерты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
