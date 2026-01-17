Змея с вызывающим некроз ядом укусила девочку в Москве В Москве ядовитая змея укусила 16-летнюю девочку

В Москве ядовитая змея укусила 16-летнюю девочку, сообщает РЕН ТВ. По информации источника, речь идет о бамбуковой куфии.

Нападение произошло в жилом доме на Ярославском шоссе. В настоящее время пострадавшая находится с бабушкой и ждет приезда реанимационной бригады. Как пишет телеканал, мать девочки находится не в России.

Бамбуковая куфия является эндемиком Индии и относится к подсемейству гадюковых. В тяжелых случаях ее яд способен вызвать некроз тканей или привести к ампутации.

Ранее огромный сетчатый питон набросился на 34-летнего торговца на Филиппинах. Он обвился вокруг туловища и шеи мужчины и задушил его. Предполагается, что торговец случайно наступил на змею, когда шел вдоль рва. Произошедшее увидела местная жительница. Когда питон заметил очевидицу, он попытался напасть, но женщина спаслась и позвала на помощь соседей.

До этого женщина чуть не лишилась ноги после укуса медузы на пляже в Австралии. Она почувствовала острое жжение в ноге, но продолжила отдыхать. Однако через некоторое время конечность почернела.