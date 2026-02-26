Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 05:05

Почему снится змея: толкование для мужчин и женщин

Почему снится змея: толкование для мужчин и женщин Почему снится змея: толкование для мужчин и женщин Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

К чему снится змея? Этот символ из глубин подсознания волнует многих. Согласно популярным сонникам Миллера, Фрейда и Ванги, змея часто предвещает перемены. Она может олицетворять мудрость, скрытые опасности или интриги. Если змея ползет спокойно, ждите удачи в делах. Активная, кусающаяся гадюка предупреждает о предательстве близких.

Для мужчины змея во сне несет особый смысл. По Миллеру, она символизирует соперника в карьере или любви. Если мужчина убивает змею, это победа над препятствиями, рост авторитета. Много змей — зависть коллег, финансовые риски. Фрейд видит в ней страх перед импотенцией или мощного конкурента. Ванга трактует как знак силы и защиты от врагов.

Женщине змея снится с иным подтекстом. Миллер предсказывает соблазн, измену партнера. Укус — сплетни или болезнь. Объятия змеи сулят страстный роман, но с риском. Фрейд интерпретирует этот образ как подавленные желания, эротику. По Ванге, белая змея — к беременности, исцелению. Черная — к разрыву отношений.

Другие толкования зависят от деталей. Большая змея — крупные перемены, маленькая — мелкие хлопоты. Зеленая обещает здоровье, желтая — ложь. Змея в воде говорит о эмоциях, в доме — о семейных тайнах. Если она уползает, угроза минует.

Сонники подчеркивают: важен контекст. Запишите детали сразу после пробуждения. Змея редко несет чистое зло — чаще это сигнал к бдительности. Интерпретируйте с учетом жизни: стресс усиливает негатив, гармония — позитив.

Ранее мы выяснили, к чему снится лошадь.

змеи
сонник
сновидения
сны
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хирург ответила, как правильно приготовиться к лазерной липосакции
Названа самая распространенная ошибка хранения чистящих средств
Искусственный интеллект предпочел ядерную войну капитуляции
В России с 1 марта введут новые правила обучения водителей
Приставы, Zoom и соседи: три новые схемы обмана — как защититься
Гуф выступит с последним словом в суде по делу о грабеже
«Съедаю 400 калорий в день»: Погребняк рассказала о своем питании
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 февраля
Финляндия опустошила бюджет ради бесполезных против РФ истребителей
В Госдуме раскрыли, почему долги за уборку снега в платежках незаконны
«Ювентус» выиграл у «Галатасарая», но вылетел из Лиги чемпионов
Стало известно, сколько наемников летит в ВСУ ежемесячно
Эндокринолог ответила, как долго человек может не знать о диабете
Раскрыто гражданство задержанных на американской лодке у берегов Кубы
«Адское» пламя вырвалось из-под земли в Колумбии
Поиски девятилетней девочки в Смоленске: версии, что известно к этому часу
Овечкин обогнал легенду НХЛ в гонке за рекордами
Налог на вклады в 2026 году: как рассчитать, кому, сколько и когда платить
Рубио пообещал докопаться до правды о кубинском инциденте
Вашингтон требует от Пекина сесть за ядерный стол с Москвой
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.