Ловить рыбу руками во сне: большое богатство или пустые хлопоты? Фото: Shutterstock/FOTODOM
Видеть во сне процесс ловли рыбы голыми руками — один из самых многозначительных и древних символов в истории человечества. Вопреки распространенному мнению, такой сон не всегда сулит сиюминутную выгоду. Трактовка напрямую зависит от деталей сновидения и пола сновидца, но общий посыл почти всегда позитивен.

Сонник Миллера трактует это как предвестие неожиданного везения. Если вода чистая и рыба идет прямо в руки — вас ждет успех в деле, которое казалось безнадежным. Однако если рыба выскальзывает, это предупреждение о конкурентах, которые пытаются перехватить вашу удачу. Сонник Ванги утверждает, что ловить рыбу руками — значит обрести гармонию с миром. Это символ того, что вы сами творцы своей судьбы и можете достичь всего без чужой помощи.

Для мужчин такой сюжет часто связан с материальной сферой. Крупная, бьющаяся в руках рыба снится к крупной прибыли или выгодному контракту. Если мужчина ловит рыбу в мутной воде, это говорит о его попытках разобраться в сложной ситуации на работе. Удерживать рыбу руками, не давая ей уплыть, — символ власти и контроля над обстоятельствами. В эзотерических сонниках это также может означать скорое зачатие ребенка, если пара к этому стремится.

Для женщины такой сон имеет более интимный подтекст. Поймать рыбу руками в чистой воде — к беременности или встрече с мужчиной, который станет надежной опорой. Чем крупнее добыча, тем значительнее и состоятельнее будет партнер. Если девушка ловит рыбу и чувствует, что та вырывается, это говорит о любовных хлопотах и непостоянстве избранника. Согласно соннику Фрейда, такие сновидения символизируют чувственность и готовность к новым отношениям.

Независимо от пола, если вам приснилось, что вы поймали рыбу руками, но потом выпустили ее — это призыв быть осторожнее: вы можете упустить уникальный шанс в реальной жизни из-за собственной нерешительности.

Елизавета Макаревич
