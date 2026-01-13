Продавец случайно наступил на огромного питона и поплатился за это жизнью

Огромный сетчатый питон набросился на 34-летнего торговца из города Илоило на Филиппинах, сообщает местное издание Daily Guardian. Он обвился вокруг туловища и шеи мужчины и задушил его. Предполагается, что торговец случайно наступил на змею, когда шел вдоль рва.

34-летний продавец скончался после того, как его задушил питон в Барангай-Болилао, Мандурриао, город Илоило, рано утром в воскресенье, — говорится в публикации.

Уточняется, что произошедшее увидела местная жительница. Когда питон заметил очевидицу, он попытался напасть, но женщина спаслась и позвала на помощь соседей. Вместе они одолели змею и освободили тело торговца. Спасти его не удалось.

Ранее в Малайзии посетитель парикмахерской поднял крышку унитаза и обнаружил внутри крупного питона. По словам мужчины, ему очень повезло, что змея не напала. На вызов незамедлительно прибыли спасатели, которые извлекли пресмыкающееся из сантехнического прибора. После поимки питон был передан представителям службы по охране окружающей среды.