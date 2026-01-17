Атака США на Венесуэлу
Уголовное дело завели после смерти девушек на тюбинге

После смертельного ДТП с тюбингом в Сольцах завели уголовное дело

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Уголовное дело завели на водителя, который спровоцировал в Новгородской области ДТП с двумя погибшими девушками, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Россиянки катались на привязанном к машине тюбинге, за рулем был их 20-летний знакомый.

Подозреваемый, находясь на ул. Новгородской в г. Сольцы, управляя автомобилем Lada, буксировал тюбинг с двумя пассажирками, который вылетел на встречную полосу, где произошло его столкновение с автомобилем ВАЗ-21124, — сказано в сообщении.

На месте скончались две девушки — 2003 и 2004 годов рождения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Уголовное дело заведено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Ранее в Подмосковье женщина на большой скорости сбила машину, в которой находились двое несовершеннолетних. В результате ДТП один из подростков погиб, второй человек остался инвалидом. Было возбуждено уголовное дело. Техническая экспертиза подтвердила вину автоледи. Однако она заключила контракт и отправилась в зону СВО.

