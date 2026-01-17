Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 19:04

Смешиваю картошку с паприкой и беконом — аромат стоит на всю кухню

Смешиваю картошку с паприкой и беконом — аромат стоит на всю кухню Смешиваю картошку с паприкой и беконом — аромат стоит на всю кухню Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Картошка по-деревенски в духовке представляет собой сытный и ароматный гарнир. Для классического варианта потребуется килограмм картофеля, 200 граммов сырокопченого или варено-копченого бекона, 2-3 столовые ложки растительного масла, соль, молотый черный перец и сушеные прованские травы.

Картофель тщательно моют и, не очищая от кожуры, нарезают крупными дольками или сегментами. Бекон режут небольшими ломтиками или кубиками. Картофельные дольки помещают в глубокую миску, добавляют бекон, масло и все специи. Активно перемешивают руками, чтобы каждый кусочек покрылся маслом и приправами.

Подготовленную смесь выкладывают в один слой на противень, застеленный пергаментной бумагой. Важно, чтобы дольки не лежали плотно друг к другу — это обеспечит равномерное запекание и хрустящую корочку. Запекают в разогретой до 200 градусов духовке 40–50 минут. Примерно в середине приготовления картошку рекомендуется аккуратно перевернуть.

Готовая картошка по-деревенски приобретает золотистый цвет, а бекон становится хрустящим. Блюдо подают горячим, посыпав свежей рубленой зеленью. Сочетание пропитанного специями картофеля и копченого бекона делает этот гарнир в духовке самодостаточным и очень популярным.

Ранее мы поделились рецептом диетического зеленого супа.

Читайте также
Ужин как на костре: картошка с курицей гриль и чесночным соусом. Готовим дома вкусно и просто
Общество
Ужин как на костре: картошка с курицей гриль и чесночным соусом. Готовим дома вкусно и просто
Как запечь картошку по-деревенски в духовке: пошаговый рецепт с изюминкой
Семья и жизнь
Как запечь картошку по-деревенски в духовке: пошаговый рецепт с изюминкой
Испанский суп с колбасками и картошкой — согревает с первой ложки: идеален для зимних дней
Общество
Испанский суп с колбасками и картошкой — согревает с первой ложки: идеален для зимних дней
Соедините помидор и крылышки: домашнее чудо в духовке с картошкой
Общество
Соедините помидор и крылышки: домашнее чудо в духовке с картошкой
Картошка в беконе под соусом: м-м-м, пальчики оближешь! Семья подсела на эту вкусняшку и рецепт без хлопот
Общество
Картошка в беконе под соусом: м-м-м, пальчики оближешь! Семья подсела на эту вкусняшку и рецепт без хлопот
картофель
картошка
бекон
специи
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»: как пекли хлеб в Ленинграде
Россиянам рассказали о «судьбе» рубля в 2026 году
Нетаньяху забил тревогу из-за совета по управлению Газой
«Пусть она нытик»: Natan вступился за Дубцову после скандала на шоу
Россиянин пострадал при детонации вражеского дрона
«Выживание»: Трамп намекнул на проблемы противникам передачи Гренландии
Картошка по-деревенски с паприкой — мой любимый гарнир к курице гриль
Операция по спасению: как эвакуировали Эрмитаж в Свердловск
ЕС и МЕРКОСУР подписали соглашение на фоне протестов фермеров
РФ разнесла ВСУ вдрызг, шумиха вокруг наследства Алентовой: что дальше
Зеленского уличили в намерении лишить права голосования некоторых украинцев
В скандальном деле о взрыве в Сыктывкаре появился еще один фигурант
Трамп озвучил условие для освобождения европейских стран от новых пошлин
В Харькове начался сильный пожар после ударов ракетами
ЗИС: автомобили, которые помогли победить в Великой Отечественной войне
«Искандеры» стерли в порошок ТЭЦ в Харькове: где был удар 17 января
Трамп ввел пошлины против несогласных по вопросу Гренландии
В Индонезии исчез самолет с 11 человеками на борту
Евросоюз предупредили о «взрыве» бюджета в случае членства Украины
«Продал США»: Медведчук раскрыл условие согласия Зеленского на выборы
Дальше
Самое популярное
Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Атака на Рязань ночью 16 января: БПЛА влетел в многоэтажку, что известно
Регионы

Атака на Рязань ночью 16 января: БПЛА влетел в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.