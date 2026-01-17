Смешиваю картошку с паприкой и беконом — аромат стоит на всю кухню

Картошка по-деревенски в духовке представляет собой сытный и ароматный гарнир. Для классического варианта потребуется килограмм картофеля, 200 граммов сырокопченого или варено-копченого бекона, 2-3 столовые ложки растительного масла, соль, молотый черный перец и сушеные прованские травы.

Картофель тщательно моют и, не очищая от кожуры, нарезают крупными дольками или сегментами. Бекон режут небольшими ломтиками или кубиками. Картофельные дольки помещают в глубокую миску, добавляют бекон, масло и все специи. Активно перемешивают руками, чтобы каждый кусочек покрылся маслом и приправами.

Подготовленную смесь выкладывают в один слой на противень, застеленный пергаментной бумагой. Важно, чтобы дольки не лежали плотно друг к другу — это обеспечит равномерное запекание и хрустящую корочку. Запекают в разогретой до 200 градусов духовке 40–50 минут. Примерно в середине приготовления картошку рекомендуется аккуратно перевернуть.

Готовая картошка по-деревенски приобретает золотистый цвет, а бекон становится хрустящим. Блюдо подают горячим, посыпав свежей рубленой зеленью. Сочетание пропитанного специями картофеля и копченого бекона делает этот гарнир в духовке самодостаточным и очень популярным.

