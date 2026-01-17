Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 19:02

Капитуляция бойцов ВСУ вместе с офицерами попала на видео

В районе Гуляйполя бойцы 108-й бригады ВСУ сложили оружие и сдались в плен

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В Запорожской области под Гуляйполем группа военнослужащих ВСУ, включая офицеров, добровольно сложила оружие и сдалась в плен, сообщает ТАСС. По информации агентства, речь идет о бойцах 108-й отдельной бригады территориальной обороны, которые пытались выдвинуться в направлении позиций российской группировки «Восток».

На опубликованных кадрах видно, как шесть человек идут друг за другом. Их сопровождение велось квадрокоптером под руководством бойцов 38-й бригады 35-й армии. Уточняется, что подразделение было направлено в зону командованием 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

Ранее появилась информация, что украинские власти создали систему «карусели» для бывших военнопленных после обмена. Согласно этой схеме, освобожденного бойца ждет уголовное дело за сдачу в плен, а после приговора ему предлагают «искупить вину кровью», подписав новый контракт, но уже в более тяжелых условиях.

До этого взятый в плен боец ВСУ Анатолий Сорокин сообщил, что украинским солдатам приказывали не укрываться от российских БПЛА и продвигаться вперед по открытой местности, чтобы быть всегда на связи. По его словам, нарушение этого приказа приводило к атаке бойцов своими же и к гибели личного состава. В качестве примера Сорокин привел случай в Красноармейске, когда их командир убил одного пожилого солдата.

ВСУ
офицеры
плен
Гуляйполе
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»: как пекли хлеб в Ленинграде
Россиянам рассказали о «судьбе» рубля в 2026 году
Нетаньяху забил тревогу из-за совета по управлению Газой
«Пусть она нытик»: Natan вступился за Дубцову после скандала на шоу
Россиянин пострадал при детонации вражеского дрона
«Выживание»: Трамп намекнул на проблемы противникам передачи Гренландии
Картошка по-деревенски с паприкой — мой любимый гарнир к курице гриль
Операция по спасению: как эвакуировали Эрмитаж в Свердловск
ЕС и МЕРКОСУР подписали соглашение на фоне протестов фермеров
РФ разнесла ВСУ вдрызг, шумиха вокруг наследства Алентовой: что дальше
Зеленского уличили в намерении лишить права голосования некоторых украинцев
В скандальном деле о взрыве в Сыктывкаре появился еще один фигурант
Трамп озвучил условие для освобождения европейских стран от новых пошлин
В Харькове начался сильный пожар после ударов ракетами
ЗИС: автомобили, которые помогли победить в Великой Отечественной войне
«Искандеры» стерли в порошок ТЭЦ в Харькове: где был удар 17 января
Трамп ввел пошлины против несогласных по вопросу Гренландии
В Индонезии исчез самолет с 11 человеками на борту
Евросоюз предупредили о «взрыве» бюджета в случае членства Украины
«Продал США»: Медведчук раскрыл условие согласия Зеленского на выборы
Дальше
Самое популярное
Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Атака на Рязань ночью 16 января: БПЛА влетел в многоэтажку, что известно
Регионы

Атака на Рязань ночью 16 января: БПЛА влетел в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.