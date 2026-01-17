Капитуляция бойцов ВСУ вместе с офицерами попала на видео В районе Гуляйполя бойцы 108-й бригады ВСУ сложили оружие и сдались в плен

В Запорожской области под Гуляйполем группа военнослужащих ВСУ, включая офицеров, добровольно сложила оружие и сдалась в плен, сообщает ТАСС. По информации агентства, речь идет о бойцах 108-й отдельной бригады территориальной обороны, которые пытались выдвинуться в направлении позиций российской группировки «Восток».

На опубликованных кадрах видно, как шесть человек идут друг за другом. Их сопровождение велось квадрокоптером под руководством бойцов 38-й бригады 35-й армии. Уточняется, что подразделение было направлено в зону командованием 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

Ранее появилась информация, что украинские власти создали систему «карусели» для бывших военнопленных после обмена. Согласно этой схеме, освобожденного бойца ждет уголовное дело за сдачу в плен, а после приговора ему предлагают «искупить вину кровью», подписав новый контракт, но уже в более тяжелых условиях.

До этого взятый в плен боец ВСУ Анатолий Сорокин сообщил, что украинским солдатам приказывали не укрываться от российских БПЛА и продвигаться вперед по открытой местности, чтобы быть всегда на связи. По его словам, нарушение этого приказа приводило к атаке бойцов своими же и к гибели личного состава. В качестве примера Сорокин привел случай в Красноармейске, когда их командир убил одного пожилого солдата.