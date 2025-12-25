Новый год — 2026
Французские круассаны больше не пеку. Готовлю венгерские кифли — нужны творог и пачка теста

Если французские круассаны кажутся вам слишком сложными в приготовлении из-за многоэтапного слоения, венгерские кифли станут приятным открытием. Эти небольшие булочки, известные как rongyos kifli, готовятся на дрожжевом тесте с добавлением охлажденного сливочного масла, что делает их нежными, воздушными и очень ароматными, но при этом менее жирными. Их главное очарование — в творожной начинке, которая после выпечки становится кремовой и влажной, идеально контрастируя с мягкой текстурой теста и румяной корочкой. Это универсальная выпечка для утреннего кофе или полдника, которая покоряет своей домашней простотой.

Рецепт приготовления

Для теста смешайте в миске теплую часть молока, сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут. Добавьте оставшееся молоко, йогурт, 2 яйца, соль и постепенно введите 600 г муки. Замесите мягкое тесто. Раскатайте его в прямоугольник. Натрите на крупной терке охлажденное сливочное масло и равномерно распределите по 2/3 площади теста. Сложите тесто в три раза: сначала свободный край без масла, затем накрыть второй частью с маслом. Оберните пленкой и уберите в холод на 30 минут. Повторите раскатывание и сложение еще 2 раза с перерывами в 30 минут. Для начинки смешайте 400 г творога, 1 яйцо и 2-3 ст.л. сахара. Готовое тесто раскатайте в круг, разрежьте на 16 треугольников. На широкую часть каждого выложите начинку, сверните в традиционную форму круассана. Выложите на противень, дайте расстояться 30 минут. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

