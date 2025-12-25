Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 10:00

Шарлотка — это скучно. Теперь пеку яблочные подковы: только слоеное тесто, яблоки и щепотка корицы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В мире десертов, где царит сложная выпечка и многочасовое приготовление, иногда так ценятся простые, но эффектные решения. «Подковы» из яблок и слоеного теста — именно такой случай. Это больше, чем просто выпечка: это маленькие съедобные талисманы, несущие в себе аромат уюта, домашнего тепла и веру в удачу. Сочетание нежного, тающего во рту слоеного теста, сочных ломтиков яблока и согревающего аромата корицы создает идеальную гармонию вкуса. А волшебная форма подковы мгновенно добавляет любому чаепитию или праздничному столу ощущение чуда и радости.

Рецепт приготовления

Разморозьте слоеное тесто согласно инструкции. Яблоки вымойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Смешайте в миске сахар и молотую корицу. Раскатайте тесто в тонкий прямоугольный пласт. Разрежьте его на длинные полосы шириной примерно 3-4 см. На каждую полосу выложите в ряд яблочные дольки, слегка внахлест. Посыпьте яблоки смесью сахара с корицей. Аккуратно соедините длинные края полосы теста над яблоками и защипните их, формируя «шов». Затем сверните эту полосу в неплотную подкову, соединив концы. Аккуратно переложите каждую подкову на противень, застеленный пергаментом. Взбейте яйцо вилкой и смажьте им поверхность будущих подков для золотистого цвета. Выпекайте в разогретой до 180–190 °C духовке 20–25 минут до красивого румянца. Подавайте теплыми, присыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Дико вкусная закуска из 3 ингредиентов за 10 минут: оливки, черри и крышесносный маринад
Общество
Дико вкусная закуска из 3 ингредиентов за 10 минут: оливки, черри и крышесносный маринад
Готовлю курицу к Новому году: ножки с апельсином, соевым соусом и дижонской горчицей — простой и эффектный рецепт
Общество
Готовлю курицу к Новому году: ножки с апельсином, соевым соусом и дижонской горчицей — простой и эффектный рецепт
Французские круассаны больше не пеку. Готовлю венгерские кифли — нужны творог и пачка теста
Общество
Французские круассаны больше не пеку. Готовлю венгерские кифли — нужны творог и пачка теста
Песочное тесто, яблочное повидло и корица — готовлю шведский яблочный пирог. С хрустящей миндальной шапкой и уютным ароматом
Общество
Песочное тесто, яблочное повидло и корица — готовлю шведский яблочный пирог. С хрустящей миндальной шапкой и уютным ароматом
Тонкое тесто, яблоки и орехи — скручиваю австрийский апфельштрудель. Хрустящий рулет, который тает во рту
Общество
Тонкое тесто, яблоки и орехи — скручиваю австрийский апфельштрудель. Хрустящий рулет, который тает во рту
яблоки
рецепты
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщине стало плохо на прощании с Лобоцким в театре Маяковского
В популярной у российских туристов стране готовились теракты
Хуснуллин раскрыл цель России на 2026 год по вводу нового жилья
Роспотребнадзор оценил предложение увеличить штрафы за навязывание допуслуг
Спасатели потушили пожар в бизнес-центре на юге Москвы
«Ведет себя как мальчишка»: друг Лобоцкого о характере актера
ВС РФ ликвидировали несколько командиров ВСУ
Актер Дмитрий Журавлев поделился новогодними воспоминаниями из детства
Какие законы вступают в силу с 1 января 2026 года: главные изменения
«Талант неоспорим»: Соловьев о смерти основательницы РЕН ТВ Лесневской
Утки стали жертвами экологической катастрофы
Десятая страна ЕС закрывает въезд для одной категории россиян
«Не христианин»: в Ирландии оценили рождественское видео Зеленского
Автоюрист объяснил, можно ли признать сделку на автомобиль недействительной
Грабители на угнанном Chevrolet украли банкомат
Дрон ВСУ ударил по машине с ребенком в российском регионе
Аксенов раскрыл число сбитых над Крымом дронов ВСУ
«Предрешили свою судьбу»: депутат об обстреле ВСУ конвоя гумпомощи
Появились кадры загоревшегося БЦ «Варшавская плаза» на юге Москвы
Названо число ипотечных кредитов, которые выдали россиянам в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.