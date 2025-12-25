Шарлотка — это скучно. Теперь пеку яблочные подковы: только слоеное тесто, яблоки и щепотка корицы

В мире десертов, где царит сложная выпечка и многочасовое приготовление, иногда так ценятся простые, но эффектные решения. «Подковы» из яблок и слоеного теста — именно такой случай. Это больше, чем просто выпечка: это маленькие съедобные талисманы, несущие в себе аромат уюта, домашнего тепла и веру в удачу. Сочетание нежного, тающего во рту слоеного теста, сочных ломтиков яблока и согревающего аромата корицы создает идеальную гармонию вкуса. А волшебная форма подковы мгновенно добавляет любому чаепитию или праздничному столу ощущение чуда и радости.

Рецепт приготовления

Разморозьте слоеное тесто согласно инструкции. Яблоки вымойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Смешайте в миске сахар и молотую корицу. Раскатайте тесто в тонкий прямоугольный пласт. Разрежьте его на длинные полосы шириной примерно 3-4 см. На каждую полосу выложите в ряд яблочные дольки, слегка внахлест. Посыпьте яблоки смесью сахара с корицей. Аккуратно соедините длинные края полосы теста над яблоками и защипните их, формируя «шов». Затем сверните эту полосу в неплотную подкову, соединив концы. Аккуратно переложите каждую подкову на противень, застеленный пергаментом. Взбейте яйцо вилкой и смажьте им поверхность будущих подков для золотистого цвета. Выпекайте в разогретой до 180–190 °C духовке 20–25 минут до красивого румянца. Подавайте теплыми, присыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.