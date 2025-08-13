Ачичук — узбекский салат из помидоров и лука, который сведет вас с ума

Ачичук — узбекский салат из помидоров и лука, который сведет вас с ума

Ачичук — традиционный узбекский салат из помидоров и лука, который покорит вас своей свежестью, остротой и невероятным ароматом. Готовится он просто и быстро, а результат превосходит все ожидания.

Для приготовления салата вам понадобится 3–4 спелых, но плотных помидора, 2–3 средних луковицы, немного свежего острого перца и, конечно, зелень — пучок базилика, петрушки и кинзы. Сначала очистите лук и нарежьте его очень тонкими полукольцами, а еще лучше — четверть-кольцами. Если лук слишком горький, можно его ненадолго замочить в холодной воде. Помидоры нарежьте тонкими пластинками или ломтиками. Мелко-мелко нарубите острый перец (без семян, если не хотите слишком жгучего вкуса!) и зелень.

Теперь соедините все ингредиенты в глубокой миске. Заправьте салат солью, черным перцем, а если хотите, добавьте щепотку зиры. Маслом ачичук обычно не заправляют — помидоры дают достаточно сока. Подавайте салат сразу же, пока овощи свежие и хрустящие. По желанию можно сбрызнуть лимонным соком. Ачичук идеально подходит к плову, шашлыку или любому другому жирному мясному блюду, потому что его свежесть отлично балансирует вкус.

Совет: чтобы лук в салате стал менее резким, после нарезки ошпарьте его кипятком или подержите несколько минут в холодной воде с небольшим количеством уксуса.

Читайте также: греческая запеканка мусака — нужны только баклажаны и фарш!