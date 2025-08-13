Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 10:15

Ачичук — узбекский салат из помидоров и лука, который сведет вас с ума

Простой и вкусный рецепт узбекского салата из помидоров и лука Простой и вкусный рецепт узбекского салата из помидоров и лука Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ачичук — традиционный узбекский салат из помидоров и лука, который покорит вас своей свежестью, остротой и невероятным ароматом. Готовится он просто и быстро, а результат превосходит все ожидания.

Для приготовления салата вам понадобится 3–4 спелых, но плотных помидора, 2–3 средних луковицы, немного свежего острого перца и, конечно, зелень — пучок базилика, петрушки и кинзы. Сначала очистите лук и нарежьте его очень тонкими полукольцами, а еще лучше — четверть-кольцами. Если лук слишком горький, можно его ненадолго замочить в холодной воде. Помидоры нарежьте тонкими пластинками или ломтиками. Мелко-мелко нарубите острый перец (без семян, если не хотите слишком жгучего вкуса!) и зелень.

Теперь соедините все ингредиенты в глубокой миске. Заправьте салат солью, черным перцем, а если хотите, добавьте щепотку зиры. Маслом ачичук обычно не заправляют — помидоры дают достаточно сока. Подавайте салат сразу же, пока овощи свежие и хрустящие. По желанию можно сбрызнуть лимонным соком. Ачичук идеально подходит к плову, шашлыку или любому другому жирному мясному блюду, потому что его свежесть отлично балансирует вкус.

  • Совет: чтобы лук в салате стал менее резким, после нарезки ошпарьте его кипятком или подержите несколько минут в холодной воде с небольшим количеством уксуса.

Читайте также: греческая запеканка мусака — нужны только баклажаны и фарш!

помидоры
салаты
простыерецепты
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
томаты
Узбекистан
национальная кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сиделка Краско разрыдалась у его гроба
Раскрыто, что грозит воспитательнице за избиение ребенка в Новороссийске
Актер Анисимов раскрыл, каким Краско был в жизни
Рубль ждет серьезный обвал? Курсы валют 13 августа: доллар, евро, юань
Погода в Москве в среду, 13 августа: осенний холод придет раньше времени?
Курск «подружился» с городом, в котором проживают наемники из ВСУ
Племянник развенчал слухи о якобы «брошенном в нищете» Краско
Россиянина задержали за оправдание терроризма в соцсетях
Мать ввела младенцу смертельную дозу препарата от тромбоза из-за плача
Украину уличили в массированных атаках перед встречей Путина и Трампа
Экономист оценил, как могут повлиять на доллар вторичные пошлины США
Одна из стран Прибалтики решила выслать российского дипломата
Психолог дала советы, как легко вернуться в рабочий ритм после отпуска
Психиатр рассказала, как «домашка» влияет на школьников
Налет на нефтепровод «Дружба» и НПЗ: как ВСУ атакуют Россию 13 августа
В России указали на неочевидную опасность заменителей тонировок в авто
Экономист оценила риски обрушения рубля
В МИД России заявили о смерти посла в отставке
Воспитательница отлупила ребенка за отказ пить компот
Американские военные запустили с Аляски один объект в сторону России
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.