Баклажаны и фарш — греческая запеканка мусака готова. Идеально на ужин!

Мусака — это блюдо, которое ассоциируется с солнечной Грецией. Сытная и ароматная, она сочетает в себе сочные баклажаны, мясной фарш и сливочный соус. Готовится просто, получается эффектно — особенно если подать с зеленью и свежим хлебом.

Начать стоит с подготовки баклажанов: взять 3–4 штуки среднего размера, нарезать вдоль пластинами толщиной 5 мм, посолить и оставить на 15–20 минут, чтобы ушла горечь. Затем промыть, обсушить и обжарить на сковороде до румяности. Отдельно обжарить нарезанную луковицу, добавить 500 г говяжьего фарша, жарить до испарения жидкости. Всыпать 2 измельченных зубчика чеснока, 2 ст. л. томатной пасты и немного воды. Посолить, поперчить, добавить орегано, тушить 10 минут.

Для соуса бешамель растопить 50 г сливочного масла, всыпать 2 ст. л. муки, быстро размешать и тонкой струйкой влить 400 мл молока. Варить до загустения, приправить солью, перцем и щепоткой мускатного ореха. В остывший соус добавить 1 желток и перемешать.

В форму выложить слой баклажанов, затем мясную начинку, снова баклажаны, залить соусом бешамель и посыпать сверху 50 г тертого сыра. Запекать 35–40 минут при 180 °С до румяной корочки. Перед подачей дать немного остыть, чтобы мусака не распадалась при нарезке.

Совет: баклажаны можно заменить на кабачки, если хочется облегчить блюдо.

Посмотрите также рецепт лазаньи с курицей, грибами и таким же нежным соусом.