Золотистые кабачки в чесночном соусе: рецепт, который покорит всех!

Выберите молодые плотные кабачки (около 500 г). Тщательно вымойте, обсушите. Срежьте плодоножки. Нарежьте кабачки кружочками или продольными ломтиками толщиной примерно 5–7 мм. Посолите ломтики (1/2 ч. л.), аккуратно перемешайте и оставьте на 10 минут. Это удалит лишнюю влагу. Промокните кабачки бумажным полотенцем насухо. Разогрейте на сковороде 3–4 ст. л. растительного масла (подсолнечное или оливковое) на среднем огне. Выложите кабачки в один слой, не переполняя сковороду. Жарьте 3–4 минуты до появления золотисто-коричневой корочки. Аккуратно переверните лопаткой и жарьте еще 3–4 минуты с другой стороны. Готовые кабачки переложите в миску. Пока кабачки жарятся, подготовьте заправку: мелко порубите 2-3 зубчика чеснока и пучок свежей петрушки (или укропа). В сковороду, где жарились кабачки (масло можно слить, оставив примерно 1 ч. л.), добавьте чеснок и 1 ст. л. сливочного масла. Нагревайте 30–40 секунд на небольшом огне, пока чеснок не станет ароматным. Снимите с огня. Верните обжаренные кабачки в сковороду, добавьте рубленую зелень. Осторожно, но тщательно перемешайте, чтобы каждый ломтик покрылся чесночно-масляной смесью и зеленью. Попробуйте, при необходимости добавьте щепотку соли или свежемолотого черного перца. Подавайте немедленно, пока кабачки горячие и хрустящие!

