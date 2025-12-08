ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 11:53

Трамп испугался монополии Netflix из-за одной сделки

Трамп заявил о своем участии в обсуждении покупки Warner Bros. сервисом Netfliх

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в принятии решения о разрешении сделки по приобретению киностудии Warner Bros. компанией Netflix в соответствии с антимонопольным законодательством. Он высказал опасения по поводу концентрации рынка стриминговых услуг, передает Business Insider.

Я тоже буду участвовать в принятии этого решения, — отметил Трамп.

Глава Белого дома напомнил, что Netflix уже обладает значительной долей рынка и приобретение Warner Bros. еще больше усилит ее позицию, поэтому решение должны принять экономисты. При этом американский президент высоко оценил работу главы Netflix Теда Сарандоса и саму компанию.

Netflix — отличная компания. Они проделали феноменальную работу. Тед — потрясающий человек, я очень его уважаю, но это большая доля рынка, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Netflix планирует купить Warner Bros. за $82,7 млрд. Аналитики уже называют Netflix победителем «войны стримингов», а предстоящее поглощение — одним из крупнейших в истории медиаиндустрии.

Группа влиятельных голливудских продюсеров между тем предупредила Конгресс США о рисках для всей киноиндустрии в случае поглощения Warner Bros. Авторы, назвавшие себя «обеспокоенными продюсерами художественных фильмов», опасаются репрессий со стороны стримингового гиганта, поэтому не стали раскрывать свои имена.

