Конгресс США получил тревожный сигнал об угрозе для кинотеатров Голливудские продюсеры пожаловались в Конгресс США на угрозу монополии Netflix

Группа влиятельных голливудских продюсеров в анонимном открытом письме предупредила Конгресс США о рисках для всей киноиндустрии в случае поглощения Warner Bros. Discovery компанией Netflix, сообщает американское издание Variety. Авторы, назвавшие себя «обеспокоенными продюсерами художественных фильмов», опасаются репрессий со стороны стримингового гиганта, поэтому не стали раскрывать свои имена.

Консорциум ведущих игроков отрасли направил в конгресс открытое письмо, полное тревоги, в котором описал потенциальный экономический и институциональный крах Голливуда, если Netflix преуспеет в своих усилиях по приобретению Warner Bros. Discovery, — говорится в материале.

Письмо было направлено обеим партиям конгресса, в нем выделили три ключевые угрозы. Во-первых, Netflix может практически уничтожить традиционный кинопрокат, сократив «окно» между премьерой в кинотеатрах и выходом на своей платформе до двух недель.

Второй причиной называлось то, что компания получит рыночную власть, чтобы диктовать условия всему театральному рынку, снижая лицензионные отчисления. В-третьих, в отличие от других потенциальных покупателей, таких как Paramount, стратегия Netflix ориентирована на стриминг, а не на поддержку кинотеатров.

Ранее американский сенатор Элизабет Уоррен раскритиковала планируемое приобретение Warner Bros. компанией Netflix. Она назвала эту сделку угрозой для рынка, которая может ударить по кошелькам и свободе выбора зрителей. К тому же она может привести к повышению цен, ограничению в выборе контента и способов его просмотра, подчеркнула сенатор.