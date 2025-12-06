ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 09:16

Конгресс США получил тревожный сигнал об угрозе для кинотеатров

Голливудские продюсеры пожаловались в Конгресс США на угрозу монополии Netflix

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Группа влиятельных голливудских продюсеров в анонимном открытом письме предупредила Конгресс США о рисках для всей киноиндустрии в случае поглощения Warner Bros. Discovery компанией Netflix, сообщает американское издание Variety. Авторы, назвавшие себя «обеспокоенными продюсерами художественных фильмов», опасаются репрессий со стороны стримингового гиганта, поэтому не стали раскрывать свои имена.

Консорциум ведущих игроков отрасли направил в конгресс открытое письмо, полное тревоги, в котором описал потенциальный экономический и институциональный крах Голливуда, если Netflix преуспеет в своих усилиях по приобретению Warner Bros. Discovery, — говорится в материале.

Письмо было направлено обеим партиям конгресса, в нем выделили три ключевые угрозы. Во-первых, Netflix может практически уничтожить традиционный кинопрокат, сократив «окно» между премьерой в кинотеатрах и выходом на своей платформе до двух недель.

Второй причиной называлось то, что компания получит рыночную власть, чтобы диктовать условия всему театральному рынку, снижая лицензионные отчисления. В-третьих, в отличие от других потенциальных покупателей, таких как Paramount, стратегия Netflix ориентирована на стриминг, а не на поддержку кинотеатров.

Ранее американский сенатор Элизабет Уоррен раскритиковала планируемое приобретение Warner Bros. компанией Netflix. Она назвала эту сделку угрозой для рынка, которая может ударить по кошелькам и свободе выбора зрителей. К тому же она может привести к повышению цен, ограничению в выборе контента и способов его просмотра, подчеркнула сенатор.

США
Конгресс США
письма
продюсеры
Netflix
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор раскрыл урон после атаки ВСУ на Воронежскую область
Володин поставил неутешительный диагноз странам Европы
Swarovski подал заявку на регистрацию товарного знака в России
Паспорта-обманки для Долиной нет в базах данных
Нилов предложил навсегда сделать 31 декабря выходным днем
Газовщики могут получить право беспрепятственно заходить в квартиры
Овечкин не смог спасти серию побед «Вашингтон Кэпиталз»
Россиянам напомнили о повышении пенсий и МРОТ с 2026 года
Женские стрижки на зиму-2026: модные идеи для любого возраста и типа волос
Путин поздравил президента Киргизии и вспомнил визит в Бишкек
Экс-жена Бондарчука оказалась в центре скандала из-за долгов
На ЗАЭС рассказали о радиационной обстановке
«Дури мне хватает»: Собчак описала свой любимый тип мужчин
Конгресс США получил тревожный сигнал об угрозе для кинотеатров
Метеоролог дала неутешительный прогноз по погоде в столице
В США раскрыли, что будет с Зеленским после подписания мирного договора
Россиянам пообещали аномальные морозы
Какие документы нужны для продажи квартиры: готовим только необходимое
«Краснодар» и ЦСКА дадут жару: кто перезимует на первой строчке РПЛ
Газовщикам хотят разрешить входить в квартиры без спроса
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.