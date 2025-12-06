Беру кабачки и сыр — делаю чудо: воздушные оладьи с хрустящими краями. Как в Турции, только вкуснее

Кабачок — овощ-труженик, щедрый, нейтральный и готовый впитать в себя любые ароматы. Но его истинный потенциал раскрывается, когда он встречается с сыром. Эта пара рождает не просто оладьи, а настоящее чудо текстур: внутри — нежная, тающая основа, а снаружи — соблазнительная золотисто-хрустящая корочка. Такие оладьи — это не банальная закуска, а полноценное, очень легкое и вместе с тем сытное блюдо, которое одинаково хорошо подойдет для завтрака, ужина или в качестве гарнира к мясу. Они прекрасно хранятся и на следующий день, а их приготовление — это простор для фантазии: можно добавлять зелень, чеснок или кукурузу, делая вкус каждый раз новым.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних молодых кабачка (около 600 г), 120 г твердого сыра (например, российский или гауда), 2 яйца, 4–5 столовых ложек муки, 2–3 зубчика чеснока, небольшой пучок укропа, соль, черный перец и растительное масло для жарки. Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10–15 минут, чтобы выделился сок. Затем хорошо отожмите массу руками. Сыр натрите на средней терке, чеснок пропустите через пресс, укроп мелко порубите. В миске соедините отжатые кабачки, сыр, яйца, чеснок, укроп, перец. Постепенно добавляйте муку, перемешивая, до получения консистенции густой сметаны. Разогрейте на сковороде достаточное количество масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной, аппетитной корочки. Готовые оладьи выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Подавайте горячими со сметаной, греческим йогуртом или томатным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.