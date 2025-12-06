ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 10:30

Беру кабачки и сыр — делаю чудо: воздушные оладьи с хрустящими краями. Как в Турции, только вкуснее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Кабачок — овощ-труженик, щедрый, нейтральный и готовый впитать в себя любые ароматы. Но его истинный потенциал раскрывается, когда он встречается с сыром. Эта пара рождает не просто оладьи, а настоящее чудо текстур: внутри — нежная, тающая основа, а снаружи — соблазнительная золотисто-хрустящая корочка. Такие оладьи — это не банальная закуска, а полноценное, очень легкое и вместе с тем сытное блюдо, которое одинаково хорошо подойдет для завтрака, ужина или в качестве гарнира к мясу. Они прекрасно хранятся и на следующий день, а их приготовление — это простор для фантазии: можно добавлять зелень, чеснок или кукурузу, делая вкус каждый раз новым.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних молодых кабачка (около 600 г), 120 г твердого сыра (например, российский или гауда), 2 яйца, 4–5 столовых ложек муки, 2–3 зубчика чеснока, небольшой пучок укропа, соль, черный перец и растительное масло для жарки. Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10–15 минут, чтобы выделился сок. Затем хорошо отожмите массу руками. Сыр натрите на средней терке, чеснок пропустите через пресс, укроп мелко порубите. В миске соедините отжатые кабачки, сыр, яйца, чеснок, укроп, перец. Постепенно добавляйте муку, перемешивая, до получения консистенции густой сметаны. Разогрейте на сковороде достаточное количество масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной, аппетитной корочки. Готовые оладьи выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Подавайте горячими со сметаной, греческим йогуртом или томатным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю курицу с лимонным маслом — нежное мясо в хрустящей корочке за 20 минут
Общество
Готовлю курицу с лимонным маслом — нежное мясо в хрустящей корочке за 20 минут
Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров
Общество
Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров
Пачка крекеров и кусочек красной рыбки: соленый чизкейк для новогоднего стола — чумовая идея закуски
Общество
Пачка крекеров и кусочек красной рыбки: соленый чизкейк для новогоднего стола — чумовая идея закуски
Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество
Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Рулет с морковью по-корейски «Восточный экспресс»: дешево, вкусно, быстро
Семья и жизнь
Рулет с морковью по-корейски «Восточный экспресс»: дешево, вкусно, быстро
рецепты
кулинария
завтраки
кабачки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Ленобласть ночью с помощью пяти БПЛА
Стало известно, почему мужчины плохо фотографируют женщин
Домовые чаты начали «прописываться» в MAX
Продюсер ответил, как повлияет публичное заявление Долиной на ее карьеру
На Западе заявили, что кризис на Украине перешел в решающую фазу
Сырский ответил, может ли Киев противостоять России без поддержки США
Добрые, умные и семейные? Чем опасен знак Петуха по восточному гороскопу
«Держит за дебилов»: жертвам «эффекта Долиной» дали слово
Певцов рассказал, в каком случае артисты могут вернуться в Россию
Курской области перечислили более 220 млрд рублей
Жителям сразу шести регионов Украины понадобились генераторы
Россиян предупредили о возможных отменах авиарейсов 31 декабря
Устроивший взрыв на рынке националист пожаловался на условия в колонии
Малков раскрыл последствия атаки ВСУ на Рязанскую область
История с подростками-пытателями попала в поле зрения Бастрыкина
Уиткофф анонсировал очередной раунд переговоров с Украиной
Раскрыто, как изменились ставки по вкладам в декабре
Вкусно и быстро: топ-8 рецептов брускетты на любые случаи жизни
Дочь родила от отца трех детей и участвовала в их растлении
Россия замкнула тройку лидеров среди стран G20 по дешевизне электричества
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.