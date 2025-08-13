Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 08:06

Экспресс-рецепт невероятно ароматных, хрустящих огурцов по-болгарски

Экспресс-рецепт невероятно ароматных, хрустящих огурцов по-болгарски Экспресс-рецепт невероятно ароматных, хрустящих огурцов по-болгарски Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Возьмите идеальные пупырчатые корнишончики. Замочите в ледяной ванне (2–4 часа). Целиком, обрезав лишь кончики, утрамбуйте их в банки (0,5–1 л) с чесночными слайсами (3–4 зубка), укропом, черным перцем горошком (5 шт.) и перчиком чили (1/4). Верхний слой — снова укроп + чеснок. Заливайте крутым кипятком до плечиков. Ждем 15 минут. Воду сливаем, кипятим ее с солью (1,5 ст. л. без верха/1 л) и сахаром (2 ст. л. без верха/1 л) — вот и весь рассол. Заливаем огурцы снова. Финал: в каждую банку — 50 мл 9% уксуса (на литр). Закатывайте немедленно.

Ранее мы писали о том, как приготовить Испанское рагу писто с кабачком — вкус Средиземноморья на вашей кухне

рецепты
огурцы
Болгария
домашние заготовки
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прощание с Иваном Краско: онлайн-трансляция
«С честью, достоинством»: Риттер о действиях России в зоне СВО
Защита объяснила суду отъезд экс-замглавы Химок за границу
Белгородская область попала под удар украинских беспилотников
«Спартак» и ЦСКА уступили соперникам в сериях пенальти на Кубке России
Самые быстрые малосольные огурцы! Хрустят уже через 2 часа
Стало известно о новой схеме обмана детей мошенниками
«Это просто агония»: во Франции заявили об ударе Трампа по Евросоюзу
Экспресс-рецепт невероятно ароматных, хрустящих огурцов по-болгарски
Россиянам раскрыли, можно ли наказать соседей за запах еды из квартиры
В США раскрыли мнение чиновников касаемо визита Путина на Аляску
«Ураган» смел командный пункт ВСУ: новости СВО к утру 13 августа
Как защитить огород от дождей и холодов в августе: cоветы опытных садоводов
Успенский пост 14 августа: трогательные открытки с поздравлениями
Военные из КНР вытеснили американский эсминец в Южно-Китайском море
«Евротройка» может возобновить санкции против Ирана
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 августа: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 августа
Юрист ответил, в каком случае велосипедисты могут получить штраф
ВС РФ выбили ВСУ и заняли стратегические высоты на одном из направлений СВО
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.