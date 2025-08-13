Экспресс-рецепт невероятно ароматных, хрустящих огурцов по-болгарски

Возьмите идеальные пупырчатые корнишончики. Замочите в ледяной ванне (2–4 часа). Целиком, обрезав лишь кончики, утрамбуйте их в банки (0,5–1 л) с чесночными слайсами (3–4 зубка), укропом, черным перцем горошком (5 шт.) и перчиком чили (1/4). Верхний слой — снова укроп + чеснок. Заливайте крутым кипятком до плечиков. Ждем 15 минут. Воду сливаем, кипятим ее с солью (1,5 ст. л. без верха/1 л) и сахаром (2 ст. л. без верха/1 л) — вот и весь рассол. Заливаем огурцы снова. Финал: в каждую банку — 50 мл 9% уксуса (на литр). Закатывайте немедленно.

