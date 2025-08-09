Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 12:00

Испанское рагу писто с кабачком — вкус Средиземноморья на вашей кухне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Испанское рагу писто с кабачком — вкус Средиземноморья на вашей кухне! Это блюдо наполнит вашу кухню ароматами солнечной Испании. Нежное овощное рагу с оливковым маслом и травами — идеальный ужин для тех, кто ценит лёгкость и насыщенный вкус.

Ингредиенты

  • Кабачок — 2 шт.
  • Болгарский перец — 2 шт.
  • Помидоры — 3 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Томатная паста — 1 столовая ложка
  • Соль, перец, орегано — по вкусу
  • Базилик свежий — для подачи

Приготовление

  1. Кабачок и перец нарезаем крупными кубиками, лук — полукольцами, чеснок измельчаем. В глубокой сковороде разогреваем оливковое масло, обжариваем лук и чеснок до прозрачности.
  2. Добавляем перец и цукини, готовим 5–7 минут на среднем огне. Вводим нарезанные помидоры, томатную пасту и специи. Тушим под крышкой 15–20 минут на слабом огне.

Пищевая ценность на 100 граммов: 52 ккал | Б/Ж/У — 1,2/3,1/5,1.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

рагу
кабачки
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
