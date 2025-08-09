Испанское рагу писто с кабачком — вкус Средиземноморья на вашей кухне! Это блюдо наполнит вашу кухню ароматами солнечной Испании. Нежное овощное рагу с оливковым маслом и травами — идеальный ужин для тех, кто ценит лёгкость и насыщенный вкус.
Ингредиенты
- Кабачок — 2 шт.
- Болгарский перец — 2 шт.
- Помидоры — 3 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Томатная паста — 1 столовая ложка
- Соль, перец, орегано — по вкусу
- Базилик свежий — для подачи
Приготовление
- Кабачок и перец нарезаем крупными кубиками, лук — полукольцами, чеснок измельчаем. В глубокой сковороде разогреваем оливковое масло, обжариваем лук и чеснок до прозрачности.
- Добавляем перец и цукини, готовим 5–7 минут на среднем огне. Вводим нарезанные помидоры, томатную пасту и специи. Тушим под крышкой 15–20 минут на слабом огне.
Пищевая ценность на 100 граммов: 52 ккал | Б/Ж/У — 1,2/3,1/5,1.
