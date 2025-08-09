Испанское рагу писто с кабачком — вкус Средиземноморья на вашей кухне

Испанское рагу писто с кабачком — вкус Средиземноморья на вашей кухне! Это блюдо наполнит вашу кухню ароматами солнечной Испании. Нежное овощное рагу с оливковым маслом и травами — идеальный ужин для тех, кто ценит лёгкость и насыщенный вкус.

Ингредиенты

Кабачок — 2 шт.

Болгарский перец — 2 шт.

Помидоры — 3 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 3 ст. л.

Томатная паста — 1 столовая ложка

Соль, перец, орегано — по вкусу

Базилик свежий — для подачи

Приготовление

Кабачок и перец нарезаем крупными кубиками, лук — полукольцами, чеснок измельчаем. В глубокой сковороде разогреваем оливковое масло, обжариваем лук и чеснок до прозрачности. Добавляем перец и цукини, готовим 5–7 минут на среднем огне. Вводим нарезанные помидоры, томатную пасту и специи. Тушим под крышкой 15–20 минут на слабом огне.

Пищевая ценность на 100 граммов: 52 ккал | Б/Ж/У — 1,2/3,1/5,1.

