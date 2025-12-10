ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 10:30

С такими баклажанами и мясо не нужно: готовим индийское рагу в кисло-сладком соусе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
С такими баклажанами и мясо не нужно: готовим индийское рагу в кисло-сладком соусе. Оно отлично дополняет рис, картофель или лепёшки. Мягкие овощи, томлённые со специями, дают насыщенный вкус с лёгкой кислинкой.

Понадобится: 4 небольших баклажана (около 500 г), 1 морковь, 1 сладкий перец, 2 ст. л. томатной пасты, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли. Специи: 1 ч. л. семян горчицы, 1 ч. л. молотого кориандра, по 0,5 ч. л. куркумы, гарам масала и карри, щепотка асафетиды (или чесночного порошка), чёрный перец, масло.

Овощи нарежьте брусками. В кастрюле разогрейте масло, обжарьте семена горчицы до потрескивания, добавьте молотые специи и прогрейте несколько секунд. Выложите баклажаны, тушите 5–7 минут, добавьте морковь, ещё 5 минут, затем перец — и готовьте до мягкости. Сделайте соус: обжарьте томатную пасту, влейте 100 мл воды, добавьте сахар и соль. Соедините соус с овощами, аккуратно перемешайте и протушите ещё 2–3 минуты до лёгкого загустения. Подавайте горячим, посыпав кинзой или петрушкой. Отлично сочетается с рисом басмати или просто лавашом.

Ранее мы делились рецептом мини-бургеров из баклажанов — обалденная закуска. Ели все лето и осень и на Новый год будем готовить.

Проверено редакцией
