06 декабря 2025 в 13:00

Мини-бургеры из баклажанов — обалденная закуска. Ели все лето и осень и на Новый год будем готовить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Мини-бургеры из баклажанов — обалденная закуска. Ели все лето и осень и на Новый год будем готовить. Это не просто блюдо, а настоящая любовь с первого укуса! Сочетание нежных баклажанов, сочной курицы, хрустящих орехов и сладких гранатовых зернышек создает неповторимую гармонию.

Для приготовления вам понадобится: для основы — 2 баклажана, панировочные сухари и 2 яйца. Для начинки: 200 г отварного куриного филе, 100 г грецких орехов, 100 г зерен граната, пучок петрушки или кинзы, около 150 г творожного сыра, 1 ст. л. майонеза, соль, чеснок и ваши любимые специи.

Как приготовить: баклажаны нарежьте на кружочки толщиной около 1 см. Взбейте яйца с щепоткой соли. Каждый кружок обмакните сначала в яйцо, затем в панировочные сухари. Обжарьте с двух сторон на разогретой сковороде до золотистой корочки. Готовые ломтики выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло (альтернатива — запечь в духовке). Для начинки измельчите отварную курицу, орехи и зелень. Смешайте их с творожным сыром, майонезом, гранатом, солью и специями. На один кружок баклажана выложите ложку начинки, накройте вторым кружком. Сверху можно украсить бальзамическим соусом или зеленью.

Ранее мы готовили вкусную начинку для тарталеток из 3 ингредиентов. Простой рецепт к Новому году, который понравится всем.

