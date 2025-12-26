Бюджетный салат «Малыш» выручит, когда нет времени — вкуснота из самых простых продуктов. Разлетается быстрее «навороченных» блюд

Иногда именно самые простые салаты становятся главными героями стола. Этот «Малыш» я готовлю каждый раз, когда времени в обрез, а хочется чего-то по-настоящему вкусного и домашнего. Минимум ингредиентов, никаких сложных слоёв — а результат такой, что салат разлетается быстрее любых «навороченных» блюд. Не зря он давно прописался в нашем новогоднем меню.

Ингредиенты: яйца — 3 шт., морковь отварная (крупная) — 1 шт., плавленый сырок «Дружба» — 1 шт., фасоль консервированная красная — 1 небольшая банка, чеснок — 2–3 зубчика, майонез — 1,5–2 ст. л., соль — по вкусу.

Яйца отварите вкрутую и натрите на крупной тёрке. Морковь также натрите и добавьте к яйцам. Плавленый сырок заранее подморозьте 15–20 минут — так его легче натереть на мелкой тёрке. Фасоль откиньте на дуршлаг, дайте стечь жидкости и добавьте в миску. Для заправки смешайте майонез с измельчённым чесноком, посолите по вкусу и аккуратно перемешайте салат. Дайте ему постоять 10–15 минут — и можно подавать.

