Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 06:53

Тушеная капуста с грибами и фасолью: две добавки, и она становится шедевром! Гарнир, который съедают первым

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо — пример кулинарной алхимии, когда из самых доступных и недорогих продуктов рождается нечто по-настоящему вкусное и изысканное. Оно доказывает, что для праздника вкуса не нужны дорогие деликатесы.

Белокочанную капусту (300 г) тонко шинкую. Лук (1 шт.) нарезаю мелким кубиком, морковь (1 шт.) тру на крупной терке. Шампиньоны (300 г) режу ломтиками.

В сковороде или сотейнике с толстым дном разогреваю 2 ст. л. растительного масла. Обжариваю лук с морковью на среднем огне до мягкости. Добавляю грибы и жарю помешивая 7–10 минут, пока вся выделившаяся влага не выпарится.

Выкладываю к овощам нашинкованную капусту. Добавляю еще 1 ст. л. масла, увеличиваю огонь и обжариваю помешивая 5–7 минут, чтобы капуста слегка подрумянилась.

Ввожу 1 ст. л. томатной пасты, соль, черный перец и 1 ч. л. сахара (по желанию, для баланса кислоты). Все хорошо перемешиваю. Вливаю 80–100 мл горячей воды, накрываю крышкой и убавляю огонь до минимального.

Тушу 20–25 минут, пока капуста не станет мягкой, но сохранит легкий хруст. За 5 минут до готовности добавляю 100 г консервированной фасоли (предварительно слив жидкость) и аккуратно перемешиваю. Даю прогреться вместе. Подаю как теплый салат, самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Подлива с курицей в сметане: забываем про гуляш! Готовлю за 20 минут — идеально к любому гарниру. Рецепт!
Общество
Подлива с курицей в сметане: забываем про гуляш! Готовлю за 20 минут — идеально к любому гарниру. Рецепт!
Гульчехра по-узбекски: курица, которая тает в сливочном соусе. Готовлю так, и простой ужин превращается в праздник
Общество
Гульчехра по-узбекски: курица, которая тает в сливочном соусе. Готовлю так, и простой ужин превращается в праздник
Простой завтрак в аэрогриле: готовим нежную запеканку из творога и вишни
Семья и жизнь
Простой завтрак в аэрогриле: готовим нежную запеканку из творога и вишни
Финские творожно-яблочные блины: шикарный вариант для завтрака и не только — сытные
Общество
Финские творожно-яблочные блины: шикарный вариант для завтрака и не только — сытные
Одна большая миска вместо ужина: салат «Мексиканский» с ветчиной, фасолью и чипсами начос. Взрыв вкуса и позитива
Общество
Одна большая миска вместо ужина: салат «Мексиканский» с ветчиной, фасолью и чипсами начос. Взрыв вкуса и позитива
еда
рецепты
фасоль
гарниры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Себя спасти не смог»: Верник раскрыл, почему Золотовицкий скрывал болезнь
Легендарный фастфуд полностью исчез из России
«Близки как никогда»: в США ожидают скорого решения конфликта на Украине
Раскрыто, как бывшая вице-президент «Оборонстроя» пряталась от правосудия
Первый или последний? Секреты выбора этажа для лучшей жизни в новостройке
Герасимов раскрыл, куда продвигаются ВС России после освобождения Северска
Начальник Генштаба России приехал на передовую с проверкой
Назван способ защитить квартиру от рабочих после завершения ремонта
Герасимов подвел итоги первых двух недель января для армии России
Бои за Никифоровку, ротация под «Солнцепеком»: новости СВО к утру 15 января
«Четко дал понять»: Трамп упрекнул Зеленского в саботаже
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 января
Новое российское лекарство от рака: какие опухоли лечит, как получить
Названа критическая дата для Трампа в 2026 году
Стало известно, вернутся ли в Москву сумасшедшие снегопады
Уволивший тренера «Реал» вылетел из Кубка Испании
Названа главная цель мошенников в 2026 году
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 января: инфографика
В ГД озвучили средний размер социальной пенсии в 2026 году
Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над Россией за ночь
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.