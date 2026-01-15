Тушеная капуста с грибами и фасолью: две добавки, и она становится шедевром! Гарнир, который съедают первым

Это блюдо — пример кулинарной алхимии, когда из самых доступных и недорогих продуктов рождается нечто по-настоящему вкусное и изысканное. Оно доказывает, что для праздника вкуса не нужны дорогие деликатесы.

Белокочанную капусту (300 г) тонко шинкую. Лук (1 шт.) нарезаю мелким кубиком, морковь (1 шт.) тру на крупной терке. Шампиньоны (300 г) режу ломтиками.

В сковороде или сотейнике с толстым дном разогреваю 2 ст. л. растительного масла. Обжариваю лук с морковью на среднем огне до мягкости. Добавляю грибы и жарю помешивая 7–10 минут, пока вся выделившаяся влага не выпарится.

Выкладываю к овощам нашинкованную капусту. Добавляю еще 1 ст. л. масла, увеличиваю огонь и обжариваю помешивая 5–7 минут, чтобы капуста слегка подрумянилась.

Ввожу 1 ст. л. томатной пасты, соль, черный перец и 1 ч. л. сахара (по желанию, для баланса кислоты). Все хорошо перемешиваю. Вливаю 80–100 мл горячей воды, накрываю крышкой и убавляю огонь до минимального.

Тушу 20–25 минут, пока капуста не станет мягкой, но сохранит легкий хруст. За 5 минут до готовности добавляю 100 г консервированной фасоли (предварительно слив жидкость) и аккуратно перемешиваю. Даю прогреться вместе. Подаю как теплый салат, самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.

