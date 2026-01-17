Атака США на Венесуэлу
Яичные гренки с сыром: быстрый завтрак, который сделает утро добрым и вкусным

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Яичные гренки с сыром — это быстрый завтрак, который сделает утро добрым и вкусным. Каждый ломтик пропитывается яично-молочной смесью, которая при обжарке образует золотистую, корочку, скрывающую мягкую сердцевину. А расплавленный сыр преображает привычный вкус.

Для приготовления понадобится: 4 ломтика белого батона (лучше слегка черствого), 2 крупных яйца, 100 мл молока, 80–100 г любого тертого сыра, щепотка соли и 1–2 ч. л. сахара, масло для жарки. В глубокой тарелке вилкой или венчиком тщательно взбейте яйца с молоком, солью и сахаром до однородности. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте масло. Каждый ломтик батона обмакните в яичную смесь с двух сторон, дайте немного стечь и сразу выкладывайте на сковороду. Обжаривайте гренки с каждой стороны по 2–3 минуты до красивого золотистого цвета. Затем уменьшите огонь до минимума, на каждую гренку щедро выложите горку тертого сыра, накройте сковороду крышкой и подержите 1–2 минуты, пока сыр полностью не расплавится.

Ранее стало известно, как приготовить творожные слойки с яблоком.

Дарья Иванова
Д. Иванова
