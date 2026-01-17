Атака США на Венесуэлу
Простой рецепт домашнего «Цезаря»: получается не хуже ресторанного

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Домашний «Цезарь» — это тот самый случай, когда из простых продуктов получается эффектное и очень вкусное блюдо. Сочная курица, хрустящий айсберг, ароматные сухарики и нежный соус собираются за считанные минуты. Отличный вариант и для ужина, и для праздничного стола.

Ингредиенты: куриная грудка или бедро — 1 шт., соевый соус — для маринада, специи — по вкусу, салат айсберг — 1 кочан, томаты или черри — по вкусу, сыр пармезан — по вкусу, перепелиные яйца — 6–8 шт., подсолнечное масло — для жарки. Для соуса: сметана — 3 ст. л., майонез — 2 ст. л., горчица — 1 ч. л., сок половины лимона, чеснок — 1 зубчик, чёрный перец — по вкусу. Для сухариков: батон или белый хлеб — несколько ломтиков, оливковое масло — по вкусу, специи — по вкусу.

Приготовление: курицу замаринуйте в соевом соусе со специями на 15 минут, затем обжарьте на подсолнечном масле на среднем огне до румяности и готовности. Яйца отварите и разрежьте пополам. Для сухариков хлеб нарежьте кубиками, сбрызните оливковым маслом, посыпьте специями и подсушите в духовке до золотистого цвета. Соус смешайте из сметаны, майонеза, горчицы, лимонного сока, измельчённого чеснока и перца. Собирайте салат слоями: айсберг, соус, пармезан, курица, томаты, яйца, сухарики и ещё немного сыра. Подавайте сразу — хрустящий, сочный и очень домашний «Цезарь» готов.

Ранее мы делились рецептом салата грибного с яйцами. Без мяса, а улетает первым — 5 простых ингредиентов.

