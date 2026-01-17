Атака США на Венесуэлу
Завернула фарш в лаваш и отправила в духовку: получилось настолько вкусно, что теперь готовлю постоянно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Рулеты из лаваша с фаршем в соусе. Иногда самые простые идеи оказываются самыми удачными. Немного лаваша, сочная начинка и сыр — и на выходе блюдо, которое сметают со стола первым. Готовится элементарно, выглядит аппетитно и действительно стоит того, чтобы попробовать.

Ингредиенты: лаваш — 1–2 листа, вода — 2–3 ст. л., сыр гауда — 150–200 г, фарш, обжаренный с соусом болоньезе — около 300 г, яйцо — 1 шт.

Приготовление: лист лаваша слегка сбрызните водой, чтобы он стал мягким и эластичным. Выложите на него обжаренный фарш с соусом болоньезе, равномерно распределите начинку. Сверните лаваш плотным рулетом или конвертом — как удобнее. Переложите заготовку на противень, застеленный пергаментом. Яйцо слегка взбейте и смажьте лаваш сверху, чтобы получилась румяная корочка. Сыр натрите на тёрке и щедро посыпьте сверху. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку и запекайте 15–20 минут, пока сыр полностью не расплавится и не появится аппетитная золотистая корочка.

Достаньте, дайте немного остыть, нарежьте порционно — и подавайте. Сочно внутри, хрустяще снаружи и очень сырно. Да, это действительно вкусно.

Ранее мы делились рецептом сырных блинов. Вкусняшки по простому рецепту.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
