«Эта борьба нас объединила»: Цискаридзе о дружбе с Золотовицким Цискаридзе: Золотовицкий боролся за доброе и светлое в Доме актера

Число людей, пришедших проститься с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким, говорит о его значимости в театральном мире, он боролся за свет и добро в Доме актера, заявил российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе на церемонии прощани в МХТ им. А. П. Чехова. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, их связывала теплая дружба, начавшаяся еще в молодости.

Мы с ним боролись за единое, доброе, светлое в Доме актера... Вся эта борьба нас очень объединила, и мы очень-очень дружили. Прекрасно понимая, кто как артист, как человек, нас параллельно с ним назначили ректорами. Все время шла вот эта жизнь параллельно, — отметил Цискаридзе.

Ранее телеведущий Иван Ургант пришел в МХТ им. Чехова с букетом белых роз, чтобы проститься с Золотовицким. На кадрах можно увидеть, что шоумен подошел к вдове Золотовицкого, встал на колени и поцеловал ее руки. С ним пришла его супруга Наталья Кикнадзе.

До этого актер Андрей Хорошев, известный по ролям в фильмах «Доктор Живаго» и «Адмиралъ», скончался на отдыхе, пытаясь спасти человека. Как рассказал режиссер и друг артиста Сергей Члиянц, актер увидел в воде человека без сознания, бросился на помощь, но сам не смог выбраться.