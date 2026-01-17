35 лет «Буре в пустыне»: как США превратились в «мирового жандарма»

Ровно 35 лет назад, 17 января 1991 года, коалиция из трех десятков стран во главе с США начала операцию «Буря в пустыне» против Ирака. Формальным поводом для кампании стало вторжение войск Саддама Хусейна в соседний Кувейт. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты считают эти события лишь удобным предлогом, позволившим Штатам развязать большой конфликт на Ближнем Востоке и укрепить свои позиции на десятки лет вперед. Почему Вашингтон пошел против Багдада и что он за это получил — в материале NEWS.ru.

Почему началась «Буря в пустыне»

Подготовка к американскому вторжению в Ирак началась в августе 1990 года, сразу после того, как войска Хусейна захватили территорию Кувейта — небольшого, но богатого арабского государства на берегу Персидского залива. К тому моменту иракские войска лишь два года как вышли из региональной войны с Ираном, серьезно потрепавшей государственную казну.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев в беседе с NEWS.ru напомнил, что по итогам конфликта Багдад задолжал различным зарубежным партнерам и спонсорам порядка $60 млрд. «Из них $14 млрд — долг Кувейту, который спонсировал иранскую авантюру иракцев», — подчеркнул он.

Хусейн требовал засчитать эту сумму как плату за защиту арабского мира от иранской угрозы, однако власти Кувейта ответили отказом. Тогда Багдад обвинил их в краже нефти из спорного месторождения Румайла: иракские власти считали его своим, но фактически две страны эксплуатировали одни и те же поля, разделенные государственной границей.

Иракские военные заняли Кувейт за сутки, а его эмир Джабер III бежал в Саудовскую Аравию. Эта кампания привела к расколу в арабском мире, но бо́льшая часть стран приняла сторону захваченных. В августе 1990-го США начали операцию «Щит пустыни» якобы для защиты Кувейта — она продлилась полгода, за которые Штатам удалось собрать внушительную международную коалицию из трех десятков государств для противостояния Ираку. Ее легитимность обеспечивалась поддержкой Организации Объединенных Наций.

Американская военная техника в Ираке Фото: Талгат Калиев/РИА Новости

Как шла операция против Ирака

Совет Безопасности ООН с августа по конец ноября 1990 года принял 12 резолюций, в которых осуждал действия Ирака, а также ввел против него санкции. В конце концов Хусейну выдвинули требование — вывести войска из Кувейта до 15 января 1991 года. Оно не было выполнено.

17 января коалиция начала наносить массированные удары с воздуха по объектам на всей территории Ирака. Самолеты систематически уничтожали военную и гражданскую инфраструктуру страны, разрушая мосты, автодороги и предприятия. Такие атаки не могли обойтись без человеческих жертв.

По словам политолога Юрия Шевцова, потери были и среди гражданских, и среди военных. Согласно различным оценкам, армия Ирака лишилась убитыми до 35 тысяч человек, еще около 100 тысяч получили ранения.

«Огромное количество иракских солдат были уничтожены на марше — уже во время вывода войск с территории Кувейта», — пояснил он.

Значительно уступавшая в техническом отношении иракская армия не смогла оказать достойного сопротивления. Войска Хусейна наносили ракетные удары по позициям противника, в том числе на территории Саудовской Аравии, однако это уже не помогло им переломить ход конфликта. Тогда Багдад решился на нефтяной шантаж: иракские силы практиковали поджоги месторождений в Кувейте, а также устроили масштабный разлив нефти в Персидском заливе, что привело к экологической катастрофе.

Тем не менее международная коалиция после воздушных бомбардировок запустила наземную операцию, которая продолжалась всего четыре дня. За это время союзники взяли под контроль не только Кувейт, но и южные районы Ирака. Последний, по словам Шевцова, был «вбомблен в каменный век» — от этого поражения страна не оправилась до сих пор.

Горящее нефтяное месторождение во время операции ‭«Буря в пустыне», Кувейт Фото: Global Look Press

Почему США на самом деле вступили в войну

Военный аналитик Александр Собянин считает: захват Кувейта иракскими силами стал для США лишь удобным предлогом, чтобы развязать войну на Ближнем Востоке. По его словам, Штаты разрабатывали планы нападения на Ирак задолго до событий августа 1990-го.

«Именно достаточно слабый на тот момент Ирак начал реально подрывать позиции США как мирового лидера и гегемона. С 1973 года доллар США перестал обеспечиваться золотом и американскими активами. Вместо золотого содержания появился „нефтяной доллар“, обеспеченный контролем над нефтью государств Персидского залива. Причем всех государств, а не только тех, где стоят американские оккупационные войска вроде Саудовской Аравии и Бахрейна. Арабы получали военный зонтик США и, ничего не производя, попадали в число богатейших стран мира по ВВП на душу населения. Взамен они вкладывали деньги в американские бумаги, закупали в США оружие и технологии на баснословные суммы», — сказал собеседник NEWS.ru.

«Социалистический» Ирак, по словам эксперта, не входил в американскую зону. Тем не менее Багдад тесно сотрудничал с Вашингтоном, но в конце концов оказался обречен.

«В 1970-е активно развивалась социалистическая экономика страны, вкладывались деньги в образование, культуру, промышленное развитие. Однако к самому концу десятилетия у Хусейна началось головокружение от успехов — он отошел от неподписанного, но де-факто соблюдавшегося им пакта с США. Иракские деньги потекли в Западную Европу и Японию, где закупались технологии, в Китай и СССР. Этому примеру могли последовать и другие арабские страны, что нанесло бы удар по американской гегемонии и сложившейся долларовой системе», — рассказывает Собянин.

Фото: Alan Keohane/Impact Photos/Global Look Press

Какими были итоги «Бури в пустыне»

Война в Персидском заливе фактически стала первым конфликтом, широко освещавшимся в медиа. При этом все СМИ показывали боевые действия односторонне — они подсвечивали успехи западной коалиции, создавая иллюзию «победоносного шествия» войск США и НАТО.

По мнению Собянина, у Штатов не было цели уничтожить режим Хусейна. Однако разгром иракских сил и объявленная Западом победа над СССР в холодной войне обеспечили американскую гегемонию на следующую треть столетия, подчеркнул он.

«Весь мир понял, что теперь главные — не международное сообщество и ООН, а единственный хозяин — США, причем как в мировых дипломатических отношениях, так и в мировой торговле и экономике», — добавил востоковед.

Собянин также отметил, что эта война стала первым масштабным конфликтом с применением высокоточного оружия.

«Очень выросла роль крылатых ракет и систем точного наведения из космоса и работы авиации ДРЛО. Теперь стало возможно в режиме реального времени с эффектной видеокартинкой ударить по любому бункеру, автомашине, конкретному танку», — пояснил собеседник.

Воробьев в свою очередь отметил: «США превратились в мирового жандарма, который только и может применять или санкционировать применение военной силы. Собственно, американцы и организовывали интервенции в Сербии, Сомали, Ливии и много где еще».

По словам Шевцова, Штаты на десятилетия вперед установили новые стандарты войны. Многие государства, прежде всего в Европе, просто отказались от больших сухопутных армий, оставив военным полицейские функции. Однако расстановка сил изменилась в феврале 2022 года — после начала специальной военной операции ВС РФ, подчеркнул политолог.

«Большие континентальные военные действия подразумевают другие вооружения, другую тактику и стратегию ведения военных действий против сопоставимого по силе противника. Контроль „воздуха“ уже не решает всех задач. Большие, по-новому вооруженные сухопутные армии возвращаются в игру», — резюмировал эксперт.

