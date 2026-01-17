35 лет «Буре в пустыне»: как США превратились в «мирового жандарма»

Ровно 35 лет назад, 17 января 1991 года, коалиция из трех десятков стран во главе с США начала операцию «Буря в пустыне» против Ирака. Формальным поводом для кампании стало вторжение войск Саддама Хусейна в соседний Кувейт. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты считают эти события лишь удобным предлогом, позволившим Штатам развязать большой конфликт на Ближнем Востоке и укрепить свои позиции на десятки лет вперед. Почему Вашингтон пошел против Багдада и что он за это получил — в материале NEWS.ru.
Почему началась «Буря в пустыне»
Подготовка к американскому вторжению в Ирак началась в августе 1990 года, сразу после того, как войска Хусейна захватили территорию Кувейта — небольшого, но богатого арабского государства на берегу Персидского залива. К тому моменту иракские войска лишь два года как вышли из региональной войны с Ираном, серьезно потрепавшей государственную казну.
Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев в беседе с NEWS.ru напомнил, что по итогам конфликта Багдад задолжал различным зарубежным партнерам и спонсорам порядка $60 млрд. «Из них $14 млрд — долг Кувейту, который спонсировал иранскую авантюру иракцев», — подчеркнул он.
Хусейн требовал засчитать эту сумму как плату за защиту арабского мира от иранской угрозы, однако власти Кувейта ответили отказом. Тогда Багдад обвинил их в краже нефти из спорного месторождения Румайла: иракские власти считали его своим, но фактически две страны эксплуатировали одни и те же поля, разделенные государственной границей.
Иракские военные заняли Кувейт за сутки, а его эмир Джабер III бежал в Саудовскую Аравию. Эта кампания привела к расколу в арабском мире, но бо́льшая часть стран приняла сторону захваченных. В августе 1990-го США начали операцию «Щит пустыни» якобы для защиты Кувейта — она продлилась полгода, за которые Штатам удалось собрать внушительную международную коалицию из трех десятков государств для противостояния Ираку. Ее легитимность обеспечивалась поддержкой Организации Объединенных Наций.
Как шла операция против Ирака
Совет Безопасности ООН с августа по конец ноября 1990 года принял 12 резолюций, в которых осуждал действия Ирака, а также ввел против него санкции. В конце концов Хусейну выдвинули требование — вывести войска из Кувейта до 15 января 1991 года. Оно не было выполнено.
17 января коалиция начала наносить массированные удары с воздуха по объектам на всей территории Ирака. Самолеты систематически уничтожали военную и гражданскую инфраструктуру страны, разрушая мосты, автодороги и предприятия. Такие атаки не могли обойтись без человеческих жертв.
По словам политолога Юрия Шевцова, потери были и среди гражданских, и среди военных. Согласно различным оценкам, армия Ирака лишилась убитыми до 35 тысяч человек, еще около 100 тысяч получили ранения.
«Огромное количество иракских солдат были уничтожены на марше — уже во время вывода войск с территории Кувейта», — пояснил он.
Значительно уступавшая в техническом отношении иракская армия не смогла оказать достойного сопротивления. Войска Хусейна наносили ракетные удары по позициям противника, в том числе на территории Саудовской Аравии, однако это уже не помогло им переломить ход конфликта. Тогда Багдад решился на нефтяной шантаж: иракские силы практиковали поджоги месторождений в Кувейте, а также устроили масштабный разлив нефти в Персидском заливе, что привело к экологической катастрофе.
Тем не менее международная коалиция после воздушных бомбардировок запустила наземную операцию, которая продолжалась всего четыре дня. За это время союзники взяли под контроль не только Кувейт, но и южные районы Ирака. Последний, по словам Шевцова, был «вбомблен в каменный век» — от этого поражения страна не оправилась до сих пор.
Почему США на самом деле вступили в войну
Военный аналитик Александр Собянин считает: захват Кувейта иракскими силами стал для США лишь удобным предлогом, чтобы развязать войну на Ближнем Востоке. По его словам, Штаты разрабатывали планы нападения на Ирак задолго до событий августа 1990-го.
«Именно достаточно слабый на тот момент Ирак начал реально подрывать позиции США как мирового лидера и гегемона. С 1973 года доллар США перестал обеспечиваться золотом и американскими активами. Вместо золотого содержания появился „нефтяной доллар“, обеспеченный контролем над нефтью государств Персидского залива. Причем всех государств, а не только тех, где стоят американские оккупационные войска вроде Саудовской Аравии и Бахрейна. Арабы получали военный зонтик США и, ничего не производя, попадали в число богатейших стран мира по ВВП на душу населения. Взамен они вкладывали деньги в американские бумаги, закупали в США оружие и технологии на баснословные суммы», — сказал собеседник NEWS.ru.
«Социалистический» Ирак, по словам эксперта, не входил в американскую зону. Тем не менее Багдад тесно сотрудничал с Вашингтоном, но в конце концов оказался обречен.
«В 1970-е активно развивалась социалистическая экономика страны, вкладывались деньги в образование, культуру, промышленное развитие. Однако к самому концу десятилетия у Хусейна началось головокружение от успехов — он отошел от неподписанного, но де-факто соблюдавшегося им пакта с США. Иракские деньги потекли в Западную Европу и Японию, где закупались технологии, в Китай и СССР. Этому примеру могли последовать и другие арабские страны, что нанесло бы удар по американской гегемонии и сложившейся долларовой системе», — рассказывает Собянин.
Какими были итоги «Бури в пустыне»
Война в Персидском заливе фактически стала первым конфликтом, широко освещавшимся в медиа. При этом все СМИ показывали боевые действия односторонне — они подсвечивали успехи западной коалиции, создавая иллюзию «победоносного шествия» войск США и НАТО.
По мнению Собянина, у Штатов не было цели уничтожить режим Хусейна. Однако разгром иракских сил и объявленная Западом победа над СССР в холодной войне обеспечили американскую гегемонию на следующую треть столетия, подчеркнул он.
«Весь мир понял, что теперь главные — не международное сообщество и ООН, а единственный хозяин — США, причем как в мировых дипломатических отношениях, так и в мировой торговле и экономике», — добавил востоковед.
Собянин также отметил, что эта война стала первым масштабным конфликтом с применением высокоточного оружия.
«Очень выросла роль крылатых ракет и систем точного наведения из космоса и работы авиации ДРЛО. Теперь стало возможно в режиме реального времени с эффектной видеокартинкой ударить по любому бункеру, автомашине, конкретному танку», — пояснил собеседник.
Воробьев в свою очередь отметил: «США превратились в мирового жандарма, который только и может применять или санкционировать применение военной силы. Собственно, американцы и организовывали интервенции в Сербии, Сомали, Ливии и много где еще».
По словам Шевцова, Штаты на десятилетия вперед установили новые стандарты войны. Многие государства, прежде всего в Европе, просто отказались от больших сухопутных армий, оставив военным полицейские функции. Однако расстановка сил изменилась в феврале 2022 года — после начала специальной военной операции ВС РФ, подчеркнул политолог.
«Большие континентальные военные действия подразумевают другие вооружения, другую тактику и стратегию ведения военных действий против сопоставимого по силе противника. Контроль „воздуха“ уже не решает всех задач. Большие, по-новому вооруженные сухопутные армии возвращаются в игру», — резюмировал эксперт.
