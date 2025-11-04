«Жаждал мести»: как бывший вице-президент США Дик Чейни «поджигал» войны

Бывший вице-президент США Дик Чейни умер в возрасте 84 лет, сообщил CNN. Что о нем известно как о «поджигателе» войн по всему миру?

Какие должности занимал Чейни

Ричард Брюс Чейни успел поработать в администрации четырех президентов США. В 1969 году он начал карьеру госслужащего с работы в администрации Ричарда Никсона, в 1974 году стал замглавы президентской администрации Джеральда Форда, а с 1975 по 1977 год руководил ею.

В 1981–1987 годах Чейни возглавлял комитет республиканской политики, потом стал председателем Республиканской конференции Палаты представителей, а в 1988 году — парламентским организатором республиканцев.

20 марта 1989 года президент США Джордж Буш — младший назначил Чейни министром обороны. При нем Пентагон проводил военные операции в Ираке («Буря в пустыне»/Война в Заливе) и в Панаме («Правое дело»).

В 1993 году, уйдя с министерского поста, Чейни занялся бизнесом.

Вице-президентом США Чейни стал в 2001 году, выиграв выборы в паре с Джорджем Бушем — младшим, и провел с ним у власти два президентских срока. Дважды — в 2002 и 2007 годах — он исполнял обязанности президента, когда главе государства вводили наркоз. Его считали не менее влиятельным, чем сам американский лидер. The New York Times называет Чейни самым влиятельным вице-президентом в истории США.

11 сентября 2001 года, когда в США был совершен масштабный теракт с использованием угнанных пассажирских самолетов, Чейни находился в Вашингтоне, а Буш-младший — за городом. В результате именно вице-президент из бункера отдал чрезвычайный приказ, разрешающий сбивать любые захваченные авиалайнеры, если они направятся к Белому дому или Капитолию.

Дик Чейни, Джордж Буш — младший Фото: Mark Wilson/Consolidated News Photos/Global Look Press

Как Чейни поджигал войны

Впоследствии в интервью он утверждал, что теракты 9/11 побудили его испытать жажду мести. Он начал выступать с агрессивными предупреждениями о том, что власти Ирака связаны с «Аль-Каидой» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), разрабатывают оружие массового поражения и хотят передать его террористам для атаки на США. Тем самым Чейни сыграл огромную роль в подготовке американской военной операции, начатой в Ираке в 2003 году.

Чейни настаивал на необходимости вторжения в Ирак для свержения Саддама Хусейна, а также оправдывал несанкционированную слежку, бессрочные задержания и допросы с применением насилия (например, пытками водой) для предотвращения будущих атак.

После отставки Чейни продолжил настаивать, что принятые решения были необходимы в чрезвычайных условиях. Комментируя в 2014 году доклад сенатского комитета по разведке о том, что так называемые усиленные методы допроса неэффективны, слишком жестоки и вредят репутации США, он сказал, что поступил бы так снова.

«Что касается попыток определить это как пытку, я возвращаюсь к тезису, что пытки — это то, что террористы „Аль-Каиды“ применили к трем тысячам американцев 11 сентября. Это не идет ни в какое сравнение с тем, что мы сделали в отношении усиленного допроса», — объяснял Чейни.

Как пишет CNN, в результате политик стал символом крайностей антитеррористических кампаний, фатально ложных предпосылок и плохого планирования, «превративших изначально успешное вторжение в Ирак в кровавую трясину».

«Чейни покинул свой пост, подвергшись критике со стороны демократов, с рейтингом одобрения в 31%, согласно данным исследовательского центра Pew», — отметил телеканал.

При этом Чейни утверждал, что ему все равно на мнение американцев в вопросе войны в Ираке.

Дик Чейни Фото: Nancy Stone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«И? („So?“)» — так Чейни отреагировал в интервью ABC 2008 года на слова журналистки о том, что две трети американцев не считают, что войну в Ираке стоило начинать.

Также он заявил в эфире CNN, что если бы хотел, чтобы его любили, то «не пошел бы в политику».

«Успех для политика — это получить 50% плюс один голос, тебе не нужно нравиться всем», — добавил тогда бывший вице-президент.

Кроме того, Чейни был одним из главных «ястребов» в администрации, настаивавших на вводе войск в Афганистан в 2001 году. Он играл центральную роль в планировании и одобрении военной операции по свержению талибов.

В 2018 году вышел фильм Адама Маккея, посвященный работе Дика Чейни в американской администрации. Политика сыграл Кристиан Бэйл.

Что Чейни говорил об Украине

В 2008 году Чейни, находясь на посту вице-президента, прибыл с визитом в Киев. Он заявил тогдашнему премьер-министру Юлии Тимошенко, что Украина «проходит через сложные времена, и это связано с действиями России». Одновременно с этим Чейни пообещал Украине поддержку Соединенных Штатов.

В ходе того же визита политик встретился и с президентом страны Виктором Ющенко, с которым обсудил вступление Украины в НАТО. После встречи с ним Чейни заявил, что украинцы должны иметь возможность жить «без угрозы тирании, экономического шантажа, военного вторжения или запугивания».

