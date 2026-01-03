Стало известно, что случилось с вице-президентом Венесуэлы

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в безопасности, ей ничего не угрожает, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои анонимные источники. При этом издание не приводит никаких дополнительных подробностей о ее местонахождении.

По информации источника, близкого к венесуэльскому правительству, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в безопасности после серии взрывов, потрясших столицу и затронувших военные объекты по всей стране, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что текущее местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро остается неизвестным. После ударов США по Каракасу некоторые члены ближайшего окружения главы государства находились в безопасности. Еще в декабре Мадуро усилил свою охрану. Это было сделано на фоне растущих угроз со стороны администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

До этого сам Трамп сообщил, что Мадуро и его супруга были захвачены и тайно вывезены за пределы Венесуэлы в ходе специальной операции. По словам американского лидера, она была реализована при участии американских правоохранительных органов. Политик пообещал раскрыть детали позже.