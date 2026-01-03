Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 13:05

Стало известно, что случилось с вице-президентом Венесуэлы

WSJ: вице-президент Венесуэлы Родригес находится в безопасности

Делси Родригес Делси Родригес Фото: State Duma Russia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в безопасности, ей ничего не угрожает, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои анонимные источники. При этом издание не приводит никаких дополнительных подробностей о ее местонахождении.

По информации источника, близкого к венесуэльскому правительству, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в безопасности после серии взрывов, потрясших столицу и затронувших военные объекты по всей стране, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что текущее местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро остается неизвестным. После ударов США по Каракасу некоторые члены ближайшего окружения главы государства находились в безопасности. Еще в декабре Мадуро усилил свою охрану. Это было сделано на фоне растущих угроз со стороны администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

До этого сам Трамп сообщил, что Мадуро и его супруга были захвачены и тайно вывезены за пределы Венесуэлы в ходе специальной операции. По словам американского лидера, она была реализована при участии американских правоохранительных органов. Политик пообещал раскрыть детали позже.

США
Венесуэла
вице-президент
Николас Мадуро
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Королевская семья Британии: новости, как Карл III опозорился в Рождество
Володин запустил важный опрос о детстве
МИД России призвал сохранить мир в Латинской Америке
МИД России отреагировал на массированную атаку по Венесуэле
«Блестяще»: Трамп подвел итоги военной операции в Венесуэле
Мошенники усложняют схемы обмана россиян
Наступление ВС России на Харьков 3 января: ВКС ровняют с землей позиции ВСУ
США нанесли удар по Венесуэле
США обвинили в грубом нарушении Устава ООН
Стало известно, пострадали ли россияне во время ударов по Венесуэле
Стало известно, что случилось с вице-президентом Венесуэлы
Раскрыты подробности операции по захвату Мадуро
В Совфеде выдвинули ЕС одно требование после ударов США по Венесуэле
Высота сугробов в Москве превысила январскую норму
Появились жуткие подробности о сгоревших телах после атаки ВСУ на Хорлы
Трамп анонсировал важное выступление после захвата Мадуро
В Минобороны сообщили о свыше сотни сбитых дронов ВСУ за сутки
Венесуэла заявила об ударах США по жилым районам
Минобороны сообщило об ударах по районам Украины
Еще один населенный пункт в ДНР стал свободным от ВСУ
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Готовлю на каждый праздник: татарский новогодний салат
Семья и жизнь

Готовлю на каждый праздник: татарский новогодний салат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.