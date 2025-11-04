«Главный враг России». Умер бывший вице-президент США Дик Чейни: детали

Бывший вице-президент США Дик Чейни умер в возрасте 84 лет, сообщило CNN. Что об этом известно, каковы причины его смерти, чем он известен, был ли Чейни главным врагом России?

Что известно о смерти Чейни, причины

Причиной смерти Чейни послужили осложнения пневмонии и сердечно-сосудистые заболевания, пишут СМИ со ссылкой на родственников политика.

«Его любимая жена Линн, с которой он прожил 61 год, его дочери Лиз и Мэри, а также другие члены семьи были с ним, когда он умирал», — говорится в публикации CNN.

Издание со ссылкой на семью добавило: «Дик Чейни был великим и добрым человеком, который научил своих детей и внуков любить нашу страну и жить жизнью, наполненной мужеством, честью, любовью, добротой».

Чем известен Дик Чейни

Дик Чейни стал 46-м вице-президентом, пробыл на этом посту в течение двух сроков с 2001 по 2009 год в администрации Джорджа Буша — младшего. Он был самым влиятельным политиком на этом посту в американской истории, считает The New York Times.

Дик Чейни, Джордж Буш-младший Фото: Mark Wilson/Consolidated News Photos/Global Look Press

Так, по своему усмотрению Чейни вмешивался в вопросы международной и внутренней политики, был инициатором использования США вооруженных сил за рубежом, укрепления полномочий президента — он и Буш-младший считали, что возможности главы Белого дома слишком ограничил конгресс и суды в связи с Уотергейтским скандалом и войной во Вьетнаме.

Больше всего влияние Чейни ощутила сфера национальной безопасности. Экс-вице-президент США был одним из архитекторов войны в Персидском заливе против Ирака, вторгнувшегося в Кувейт; в 2001 году сыграл ведущую роль в реакции Белого дома на теракты 11 сентября.

Чейни относился к консервативному крылу Республиканской партии, но резко критически воспринимал фигуру нынешнего президента Дональда Трампа и назвал его серьезной угрозой американской демократии. На президентских выборах он публично поддержал кандидата от демократов Камалу Харрис, что вызвало возмущение в окружении Трампа.

«Мы обязаны поставить интересы страны выше партийных интересов, чтобы защитить нашу конституцию», — объяснил свою позицию Чейни.

Был ли Чейни врагом России

Дик Чейни не считался врагом России, однако в 2006-м он открыто выступил с критикой Кремля. Тогда он обвинил Москву в «подрыве территориальной целостности соседей» и «вмешательстве в демократические процессы».

Дик Чейни Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Dennis Brack / DanitaDelimont.co/Global Look Press

Заявления бывшего вице-президента касались в том числе поставок нефти и газа, которыми, по мнению политика, Россия пользовалась в качестве орудия «шантажа» и «запугивания».

Чейни предложил России выбор: «вернуться к демократии» или «стать врагом».

«Мы слышали подобные высказывания из уст политиков помельче рангом, но вице-президент США, наверное, должен иметь информацию, что за последние 40 лет наша страна ни разу не нарушила ни одного контракта на поставку нефти и газа за рубеж», — прокомментировал тогда слова Чейни глава МИД РФ Сергей Лавров.

Некоторые пользователи Сети тем не менее считают, что Чейни был «главным врагом России».

Читайте также:

В России появились два новых праздника: что известно, когда будем отмечать

Взрыв в Стерлитамаке 4 ноября: что известно, разрушения, сколько жертв

Рубль скоро рухнет? Курсы валют 4 ноября, что с долларом, евро и юанем