Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 15:58

«Главный враг России». Умер бывший вице-президент США Дик Чейни: детали

Дик Чейни Дик Чейни Фото: Danita Delimont Stock Photograph/digital/Global Look Press

Бывший вице-президент США Дик Чейни умер в возрасте 84 лет, сообщило CNN. Что об этом известно, каковы причины его смерти, чем он известен, был ли Чейни главным врагом России?

Что известно о смерти Чейни, причины

Причиной смерти Чейни послужили осложнения пневмонии и сердечно-сосудистые заболевания, пишут СМИ со ссылкой на родственников политика.

«Его любимая жена Линн, с которой он прожил 61 год, его дочери Лиз и Мэри, а также другие члены семьи были с ним, когда он умирал», — говорится в публикации CNN.

Издание со ссылкой на семью добавило: «Дик Чейни был великим и добрым человеком, который научил своих детей и внуков любить нашу страну и жить жизнью, наполненной мужеством, честью, любовью, добротой».

Чем известен Дик Чейни

Дик Чейни стал 46-м вице-президентом, пробыл на этом посту в течение двух сроков с 2001 по 2009 год в администрации Джорджа Буша — младшего. Он был самым влиятельным политиком на этом посту в американской истории, считает The New York Times.

Дик Чейни, Джордж Буш-младший Дик Чейни, Джордж Буш-младший Фото: Mark Wilson/Consolidated News Photos/Global Look Press

Так, по своему усмотрению Чейни вмешивался в вопросы международной и внутренней политики, был инициатором использования США вооруженных сил за рубежом, укрепления полномочий президента — он и Буш-младший считали, что возможности главы Белого дома слишком ограничил конгресс и суды в связи с Уотергейтским скандалом и войной во Вьетнаме.

Больше всего влияние Чейни ощутила сфера национальной безопасности. Экс-вице-президент США был одним из архитекторов войны в Персидском заливе против Ирака, вторгнувшегося в Кувейт; в 2001 году сыграл ведущую роль в реакции Белого дома на теракты 11 сентября.

Чейни относился к консервативному крылу Республиканской партии, но резко критически воспринимал фигуру нынешнего президента Дональда Трампа и назвал его серьезной угрозой американской демократии. На президентских выборах он публично поддержал кандидата от демократов Камалу Харрис, что вызвало возмущение в окружении Трампа.

«Мы обязаны поставить интересы страны выше партийных интересов, чтобы защитить нашу конституцию», — объяснил свою позицию Чейни.

Был ли Чейни врагом России

Дик Чейни не считался врагом России, однако в 2006-м он открыто выступил с критикой Кремля. Тогда он обвинил Москву в «подрыве территориальной целостности соседей» и «вмешательстве в демократические процессы».

Дик Чейни Дик Чейни Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Dennis Brack / DanitaDelimont.co/Global Look Press

Заявления бывшего вице-президента касались в том числе поставок нефти и газа, которыми, по мнению политика, Россия пользовалась в качестве орудия «шантажа» и «запугивания».

Чейни предложил России выбор: «вернуться к демократии» или «стать врагом».

«Мы слышали подобные высказывания из уст политиков помельче рангом, но вице-президент США, наверное, должен иметь информацию, что за последние 40 лет наша страна ни разу не нарушила ни одного контракта на поставку нефти и газа за рубеж», — прокомментировал тогда слова Чейни глава МИД РФ Сергей Лавров.

Некоторые пользователи Сети тем не менее считают, что Чейни был «главным врагом России».

Читайте также:

В России появились два новых праздника: что известно, когда будем отмечать

Взрыв в Стерлитамаке 4 ноября: что известно, разрушения, сколько жертв

Рубль скоро рухнет? Курсы валют 4 ноября, что с долларом, евро и юанем

политики
США
смерти
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Главный враг России». Умер бывший вице-президент США Дик Чейни: детали
«Дайте больше денег»: в США рассказали, что скрывает Зеленский ради траншей
Украинский дрон расправился с бабушкой, которая крестилась на коленях
«Знаем цели»: протесты в Белграде могут обернуться катастрофой
Психолог торговала детьми? Что известно об аресте Ирины Рудницкой, кто она
Российский боец спас мирных жителей от удара дрона
Спрятавшая труп своей дочери в диван женщина не ушла от правоохранителей
По всему Казахстану начали ловить похитителей невест
Серый кардинал Польши предстал перед судом
Появились подробности о ДТП с участием детской хоккейной команды
Россиянина арестовали за фото торта: что с ним было не так, детали
Германия вновь отказала Украине в поставках крылатых ракет
Врач назвала проверенные способы отсрочить деменцию
«10 трлн солнц»: гигантская черная дыра поразила ученых
Названы дата и место прощания с режиссером Геральдом Бежановым
Стало известно, как сокращение «Ямал СПГ» скажется на мировом газовом рынке
Новая логистика ВСУ в районе Красноармейска попала на видео
Украинка получила тюремный срок за публикацию кадров мобилизации
Житель Татарстана избил человека молотком на глазах у прохожих
Раскрыто, как пересадка чужих фекалий помогает в борьбе с бессоницей
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.