Россиянина арестовали за фото торта: что с ним было не так, детали

Жителя Новосибирской области арестовали на 10 суток за публикацию фото торта, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Что с ним было не так, какие еще инциденты с тортами в России известны?

За какой торт арестовали мужчину из Новосибирской области

По данным канала, который ссылается на решение районного суда в городе Тогучине, 28-летний мужчина разместил во «ВКонтакте» снимок торта с «воровскими звездами» и надписью «От родителей и жены. АУЕ» («Арестантский уклад един», движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

В суде защитник объяснил, что изображение не предназначалось для демонстрации и было опубликовано в личных целях. Однако сотрудники Центра «Э» указали, что страница пользователя находилась в открытом доступе.

Суд назначил наказание по статье о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) с учетом того, что на попечении россиянина находятся маленькие дети. При этом обвиняемый прежде привлекался к административной ответственности.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие еще инциденты с тортами происходили в России

В сентябре этого года в России приговорили к пожизненному заключению уроженца Мелитополя Егора Семенова, который пытался отравить более 70 военных летчиков, отмечавших 20-летие выпуска из училища. Семенов доставил на их праздник отравленные торт и виски. Когда военные начали разрезать угощение, один из офицеров обратил внимание на устаревшую эмблему учебного заведения, украшавшую торт, и лекарственный запах, исходивший от него. Кроме того, имени дарителя летчикам узнать не удалось, что тоже вызвало подозрение.

Курьера удалось вычислить по записям камер видеонаблюдения. После задержания он рассказал о сильнодействующем яде в торте и алкоголе. Следствие также установило, что Семенова не использовали втемную и именно он являлся исполнителем теракта. Выяснилось, что мужчина сотрудничал с государственными органами Украины.

В апреле 2023 года в Москве произошел еще один инцидент с тортами — была оштрафована кондитер Анастасия Чернышова, которая готовила изделия с антивоенными надписями и символами и публиковала их снимки в Сети.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Отмечалось, что на ее канал в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), куда она выкладывала фото тортов, подписаны 23 тысячи человек. Девушку доставили в ОВД «Измайловский» и составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ). С нее взыскали 35 тысяч рублей.

