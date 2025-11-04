Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 15:48

Психолог торговала детьми? Что известно об аресте Ирины Рудницкой, кто она

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На прошлой неделе суд арестовал клинического психолога Ирину Рудницкую до 22 ноября. Какие подробности об этом известны, при чем здесь торговля детьми, кто она такая, в чем обвиняют?

Что известно об аресте Рудницкой, торговля детьми

31 октября стало известно об аресте председателя и клинического психолога Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения» Рудницкой до 22 ноября. По заявлению СМИ, многодетную мать из подмосковной Истры обвинили в торговле несовершеннолетними. Уголовное дело было возбуждено в конце августа, в нем также указан еще один фигурант. Известно, что на иждивении у женщины 12 детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Предполагается, что обвиняемые находили беременных женщин, занимались их родами, обеспечением необходимыми медикаментами и продуктами, а затем, используя подложные документы, регистрировали младенцев как своих детей.

Позднее стало известно об аресте еще двух фигурантов дела. Ими оказались, как утверждается, предприниматель из Московской области и женщина, чей ребенок мог быть продан в другую семью. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а также запрет заниматься определенной деятельностью в течение 15 лет.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что говорит сама Рудницкая

Рудницкая признала вину по уголовному делу о торговле детьми, утверждает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Рудницкая в полном объеме признала вину в том деянии, которое ей инкриминировали. Подробно рассказала о совершенном деянии, в котором она кается, и готова сотрудничать со следствием», — говорится в материалах.

Кто такая Ирина Рудницкая

Рудницкая возглавляет «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения», которое позиционируется как организация по защите семейных ценностей.

12 детей Рудницкой, которые находятся у нее на иждивении, — приемные. Известно, что в подмосковной Рузе она много лет проработала воспитателем-психологом в местном детском доме.

Какие еще дела с торговлей детьми были в России

В мае прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение в отношении восьми сотрудников частной клиники по делу о торговле детьми. В период с 2018 по 2020 год медики сфабриковали документы с ложными сведениями о бесплодии покупателей и генетических родителей.

При помощи вспомогательных репродуктивных технологий под видом лечения фигуранты организовали рождение и продажу 13 новорожденных. Впоследствии детей незаконно вывезли за границу.

Общая сумма, полученная участниками схемы, составила около 53 млн рублей. Им предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 127.1 Уголовного кодекса (торговля несовершеннолетними с незаконным вывозом за границу, до 15 лет лишения свободы).

Егор Зверев
