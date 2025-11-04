Психолог торговала детьми? Что известно об аресте Ирины Рудницкой, кто она

Психолог торговала детьми? Что известно об аресте Ирины Рудницкой, кто она

На прошлой неделе суд арестовал клинического психолога Ирину Рудницкую до 22 ноября. Какие подробности об этом известны, при чем здесь торговля детьми, кто она такая, в чем обвиняют?

Что известно об аресте Рудницкой, торговля детьми

31 октября стало известно об аресте председателя и клинического психолога Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения» Рудницкой до 22 ноября. По заявлению СМИ, многодетную мать из подмосковной Истры обвинили в торговле несовершеннолетними. Уголовное дело было возбуждено в конце августа, в нем также указан еще один фигурант. Известно, что на иждивении у женщины 12 детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Предполагается, что обвиняемые находили беременных женщин, занимались их родами, обеспечением необходимыми медикаментами и продуктами, а затем, используя подложные документы, регистрировали младенцев как своих детей.

Позднее стало известно об аресте еще двух фигурантов дела. Ими оказались, как утверждается, предприниматель из Московской области и женщина, чей ребенок мог быть продан в другую семью. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а также запрет заниматься определенной деятельностью в течение 15 лет.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что говорит сама Рудницкая

Рудницкая признала вину по уголовному делу о торговле детьми, утверждает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Рудницкая в полном объеме признала вину в том деянии, которое ей инкриминировали. Подробно рассказала о совершенном деянии, в котором она кается, и готова сотрудничать со следствием», — говорится в материалах.

Кто такая Ирина Рудницкая

Рудницкая возглавляет «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения», которое позиционируется как организация по защите семейных ценностей.

12 детей Рудницкой, которые находятся у нее на иждивении, — приемные. Известно, что в подмосковной Рузе она много лет проработала воспитателем-психологом в местном детском доме.

Какие еще дела с торговлей детьми были в России

В мае прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение в отношении восьми сотрудников частной клиники по делу о торговле детьми. В период с 2018 по 2020 год медики сфабриковали документы с ложными сведениями о бесплодии покупателей и генетических родителей.

При помощи вспомогательных репродуктивных технологий под видом лечения фигуранты организовали рождение и продажу 13 новорожденных. Впоследствии детей незаконно вывезли за границу.

Общая сумма, полученная участниками схемы, составила около 53 млн рублей. Им предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 127.1 Уголовного кодекса (торговля несовершеннолетними с незаконным вывозом за границу, до 15 лет лишения свободы).

Читайте также:

В России появились два новых праздника: что известно, когда будем отмечать

Взрыв в Стерлитамаке 4 ноября: что известно, разрушения, сколько жертв

Рубль скоро рухнет? Курсы валют 4 ноября, что с долларом, евро и юанем