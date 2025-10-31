Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 06:23

В Москве арестовали общественного деятеля по делу о торговле детьми

Общественного деятеля Рудницкую отправили под арест по делу о торговле детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичный суд до 22 ноября отправил в СИЗО председателя и клинического психолога Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения» Ирину Рудницкую, передает ТАСС. В материале уточняется, что многодетную мать из подмосковной Истры обвинили в торговле несовершеннолетними.

Удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в отношении обвиняемой Рудницкой на срок до 22 ноября 2025 года, — сказано в материалах дела.

Там говорится, что уголовное дело было возбуждено в конце августа, в нем так же указан еще один фигурант. Известно, что на иждивении у женщины 12 детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Ранее дочь бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова Сусана Коблева была арестована Краснодарским краевым судом по обвинению в особо крупном мошенничестве и отмывании денег. Первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин подал иск о конфискации активов Трахова и его семьи. По данным Генпрокуратуры, недвижимость на сумму свыше 2,5 млрд рублей была куплена на коррупционные доходы и оформлена на родственников и подставных лиц.

До этого в Санкт-Петербурге задержали директора государственного учреждения «Служба заказчика администрации Приморского района» Александра Маслова по подозрению в получении взятки. По версии следствия, чиновник вымогал у предпринимателя деньги за помощь в приемке работ и покровительство. Сумма взятки составляла от 965 тыс. до 1,95 млн рублей.

