В Москве арестовали общественного деятеля по делу о торговле детьми Общественного деятеля Рудницкую отправили под арест по делу о торговле детьми

Столичный суд до 22 ноября отправил в СИЗО председателя и клинического психолога Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения» Ирину Рудницкую, передает ТАСС. В материале уточняется, что многодетную мать из подмосковной Истры обвинили в торговле несовершеннолетними.

Удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в отношении обвиняемой Рудницкой на срок до 22 ноября 2025 года, — сказано в материалах дела.

Там говорится, что уголовное дело было возбуждено в конце августа, в нем так же указан еще один фигурант. Известно, что на иждивении у женщины 12 детей в возрасте от 3 до 17 лет.

