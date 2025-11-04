Прямая линия с Путиным в 2025 году: когда пройдет, как задать вопрос

Сбор вопросов от граждан начнется за две недели до прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Что известно о прямой линии с Путиным, когда она пройдет, как задать вопрос главе государства?

Что известно о прямой линии с Путиным

17 сентября Путин поручил правительству страны и своей администрации подготовиться к проведению прямой линии. Она проходит почти каждый год с 2001 года. Последний раз прямая линия и пресс-конференция прошли 19 декабря 2024 года, мероприятие продлилось более четырех часов.

В 2025 году прямая линия также будет объединена с пресс-конференцией, сообщил Песков.

«В этом году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией», — рассказал он.

Точная дата прямой линии пока не известна.

Как задать вопрос Путину

Прямая линия с Владимиром Путиным — это мероприятие, в ходе которого Путин отвечает на вопросы граждан России.

В прошлом году оставить свои вопросы россияне могли по телефону, через СМС или ММС-сообщение, а также через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», на специальном сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.

Песков заявил, что в 2025-м вопросы будут собирать «с задействованием всего инструментария», в частности искусственного интеллекта.

«Мы за две недели начнем сбор вопросов граждан с задействованием всего инструментария, в том числе искусственного интеллекта. Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что использование современных digital-инструментов, включая AI-технологии, обеспечит полный охват актуальных тем, волнующих российское общество.

В 2024-м люди из разных регионов России отправили более полумиллиона обращений. Наиболее популярными темами среди граждан остались развитие транспорта, доступность жилья, состояние медицины, социальные выплаты. Тогда организаторы прямой линии тоже подключили искусственный интеллект к процессу обработки вопросов.

В кол-центре прямой линии Путина рассказывали, что использовали нейросеть GigaChat. Эксперты обрабатывали с помощью нейронки приходящие на автоответчик аудиосообщения, текстовые сообщения, в социальных сетях и по СМС-каналу, на сайте.

