04 ноября 2025 в 11:53

Королевская семья Британии: новости, что известно о плане похорон Карла III

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

У больного раком короля Карла III есть видение того, как пройдут его похороны, пишет RadarOnline со ссылкой на источники. Какие еще новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 4 ноября?

Как пройдут похороны Карла III

По данным издания, 76-летний монарх борется с раком поджелудочной железы и считает, что «его время подходит к концу». Дворец якобы отчаянно пытается преуменьшить серьезность болезни Карла III, однако и он, и его сыновья знают, что он очень плох.

«Принц Уильям официально строит планы относительно будущего монархии — с благословения Карла или без него — и принимает собственные решения как король», — сказал источник.

Отмечается, что именно из-за слабого здоровья монарх стремился к воссоединению со своим младшим сыном Гарри. В сентябре принц вернулся в Великобританию для встречи с отцом в Кларенс-хаусе. Это была их первая встреча за 19 месяцев. Кроме того, король ожидает, что Гарри будет присутствовать на его похоронах.

«Говорят, что он хочет, чтобы это событие было таким же масштабным, как и похороны его матери, королевы Елизаветы в 2022 году», — пишет RadarOnline.

Согласно планам, проводы Карла III включают почести в Вестминстерском аббатстве. Ожидается, что в список гостей войдут сотни иностранных королевских особ и высокопоставленных лиц, политических и религиозных деятелей.

«Расходов не пожалеют. Он недолго был королем, но верным слугой был более 70 лет», — добавил другой инсайдер.

При этом монарх не хочет, чтобы на прощании присутствовал его брат, бывший принц Эндрю, и экс-супруга Эндрю Сара Фергюсон, поскольку связь опальных членов королевской семьи с финансистом Джеффри Эпштейном привела к подрыву их репутации.

Карл III Карл III Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как Елизавета II отреагировала бы на лишение Эндрю титулов

RadarOnline также пишет, что покойную Елизавету II разочаровало бы решение Карла III (ее старшего сына) лишить титулов Эндрю.

«Он должен понимать, как сильно его мать, покойную королеву, обидело бы исключение Эндрю из королевской семьи. Не могу представить, чтобы Елизавета II когда-либо зашла так далеко. Никогда», — сказал королевский писатель Кристофер Андерсен.

Отмечается, что 65-летний Эндрю был известен как «любимый» ребенок королевы, и, по словам Андерсена, этот статус сохранялся за ним «до самого конца» ее жизни.

«Она сделала все возможное, чтобы защитить его», — добавил писатель.

Скандал с Эндрю продолжался много лет, но королевская семья предпочитала его игнорировать. В 2022 году Елизавета II запретила младшему сыну использовать обращение «Его Королевское Высочество» и отобрала у него воинские звания и патронажи.

The Times пишет, что наказание, избранное королевой, было недопустимо мягким. Эндрю остался принцем и герцогом и продолжил жить в королевском особняке возле Виндзорского замка.

«Она не смогла заставить себя полностью лишить его титулов или предложить переехать в какое-либо место, которое в сложившихся обстоятельствах было бы более уместным. Теперь за это расплачивается Карл», — заявил королевский обозреватель издания Ройа Никха.

