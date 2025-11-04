Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 10:53

Погода в Москве во вторник, 4 ноября: майское тепло прервется морозом?

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Москвичей ждет резкое похолодание — в столице на следующей неделе наступит зима, предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Какая погода в Москве сегодня, 4 ноября, майское тепло прервется морозом? Что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 4 ноября

Тишковец отметил, что с утра в столице по-майски тепло, термометр показал плюс 8,3 градуса, при этом было пасмурно и шел ливень. Ветер южный, 1–6 м/с. Атмосферное давление 748,2 мм рт. ст.

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого шлейфом разрозненных кучево-дождевых облаков и усилением ветра. В Москве и по области ожидается облачная, к вечеру с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременный дождь с общим количеством осадков до 6–8 литров воды на метр квадратный. Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный, 4–9 м/с, порывистый. Температура воздуха плюс 8–11 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт. ст.», — сообщил синоптик.

Он подчеркнул, что неделя до конца будет теплая с небольшими дождями. По ночам плюс 4–7 градусов, после полудня плюс 7–10 градусов. Но скоро начнется стремительное похолодание.

«До 10 ноября среднесуточная температура воздуха в Москве будет держаться выше плюс 5 градусов. <…> [Затем] столбики термометров устремятся к нулевой отметке: в сумерках минимальная температура воздуха будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов, в середине дня — от минус 2 до плюс 3 градусов. Дожди станут переходить в мокрый снег и снег», — рассказал Тишковец.

С 13 ноября начнется формирование снежного покрова, который к 15-16 ноября уже может составить 3–5 см. По ночам в столице будет мороз до минус 1–6 градусов, в светлое время суток — около нуля.

«К середине ноября в Москве наступит метеорологическая зима!» — добавил Тишковец.

Синоптик обратил внимание, что у автомобилистов есть еще неделя, чтобы поменять летнюю резину на зимнюю.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 4 ноября

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург попадет под влияние гребня антициклона. Он поспособствует появлению в облаках прояснений и постепенно прекратит дожди.

Температура воздуха составит плюс 7–9 градусов, в Ленинградской области — плюс 5–10 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В среду, 5 ноября, временами дожди, ночью плюс 7–9 градусов, днем «близкие к рекордным» плюс 11–13 градусов.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 ноября: где сбои в России

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 ноября

Гороскоп на 4 ноября: Львам пройти испытание, а Девам получить поддержку

Москва
прогнозы
новости
погода
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший солдат ВСУ раскрыл истинную роль «Азова» под Красноармейском
«Стала посмешищем»: в одной стране разразился скандал из-за поставок F-35
Россиянина после чаепития с «арестантским» тортом отправили в СИЗО
В Италии разгорелся скандал из-за фото премьер-министра без одежды
Взрыв в Стерлитамаке 4 ноября: что известно, разрушения, сколько жертв
В Белоруссии арестовали виновника гибели семьи из России
Гигантского кита выбросило на берег на Сахалине после шторма
«Серийные убийцы»: в РПЦ высказались о сделавших аборт женщинах
Основателя «Наших» облили ряженкой со словами «свали из России»
Пашинян назвал условие для изменений в работе миссии ЕС в Армении
Все о питахайе: полезный экзот, который не оставит вас равнодушными
Ученые назвали неочевидный симптом рака
Секрет красивой фигуры: творожная запеканка в духовке без муки и манки
Важный гость из США сделал заявление после встречи с Зеленским
Глава Нижегородской области рассказал о последствиях падения обломков БПЛА
Осенний хариус в Приморье: руководство для успешной ловли
Суд высказался о дееспособности Долиной в момент продажи квартиры
Названа вероятная стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской
Военэксперт рассказал, где Россия может устроить ВСУ сюрприз на фронте
Названа скрытая причина сухости стоп и локтей
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.