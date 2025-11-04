Погода в Москве во вторник, 4 ноября: майское тепло прервется морозом?

Москвичей ждет резкое похолодание — в столице на следующей неделе наступит зима, предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Какая погода в Москве сегодня, 4 ноября, майское тепло прервется морозом? Что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 4 ноября

Тишковец отметил, что с утра в столице по-майски тепло, термометр показал плюс 8,3 градуса, при этом было пасмурно и шел ливень. Ветер южный, 1–6 м/с. Атмосферное давление 748,2 мм рт. ст.

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого шлейфом разрозненных кучево-дождевых облаков и усилением ветра. В Москве и по области ожидается облачная, к вечеру с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременный дождь с общим количеством осадков до 6–8 литров воды на метр квадратный. Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный, 4–9 м/с, порывистый. Температура воздуха плюс 8–11 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт. ст.», — сообщил синоптик.

Он подчеркнул, что неделя до конца будет теплая с небольшими дождями. По ночам плюс 4–7 градусов, после полудня плюс 7–10 градусов. Но скоро начнется стремительное похолодание.

«До 10 ноября среднесуточная температура воздуха в Москве будет держаться выше плюс 5 градусов. <…> [Затем] столбики термометров устремятся к нулевой отметке: в сумерках минимальная температура воздуха будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов, в середине дня — от минус 2 до плюс 3 градусов. Дожди станут переходить в мокрый снег и снег», — рассказал Тишковец.

С 13 ноября начнется формирование снежного покрова, который к 15-16 ноября уже может составить 3–5 см. По ночам в столице будет мороз до минус 1–6 градусов, в светлое время суток — около нуля.

«К середине ноября в Москве наступит метеорологическая зима!» — добавил Тишковец.

Синоптик обратил внимание, что у автомобилистов есть еще неделя, чтобы поменять летнюю резину на зимнюю.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 4 ноября

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург попадет под влияние гребня антициклона. Он поспособствует появлению в облаках прояснений и постепенно прекратит дожди.

Температура воздуха составит плюс 7–9 градусов, в Ленинградской области — плюс 5–10 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В среду, 5 ноября, временами дожди, ночью плюс 7–9 градусов, днем «близкие к рекордным» плюс 11–13 градусов.

