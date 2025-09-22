«Наш парень Саддам». Лидер Ирака поверил США и потерял все: как это было

45 лет назад, 22 сентября 1980 года, началась война между Ираном и Ираком. Этот конфликт, продолжавшийся восемь лет, стал самым кровопролитным за всю вторую половину ХХ века — точное количество его жертв неизвестно до сих пор. Немалую роль в нем сыграли США, которые активно поддерживали иракского лидера Саддама Хусейна. Впоследствии это не помешало Штатам не только отказаться от союзника, но и добиться его свержения. Как Хусейн положился на Запад и потерял все — в материале NEWS.ru.

Зачем Ирак напал на Иран

К моменту начала конфликта Саддам Хусейн успел завоевать большой политический вес в Ираке, однако президентом стал лишь за год до войны — в 1979-м. Он не скрывал своего стремления превратить республику, которая за счет продажи нефти располагала значительными золотовалютными резервами, в ведущую арабскую державу. С этой целью он старался заручиться поддержкой двух самых могущественных государств мира — СССР и США.

В начале 1979 года ситуация в регионе резко обострилась. В Иране в результате Исламской революции произошла смена власти. Шах, с которым у Саддама были тесные политические и личные связи, покинул страну, а его место заняло исламское правительство во главе с аятоллой Хомейни.

Для Хусейна нестабильность в соседнем государстве стала шансом занять приграничные нефтеносные области. Согласно замыслу военной операции, Багдад планировал разгромить разложившиеся части иранской армии, занять больший район на территории Ирана с перспективой возможного наступления на Тегеран и свержения исламских властей. Кампании дали символическое название «Кадисия Саддама» — в честь битвы при Кадисии 636 года, когда войска Арабского халифата разгромили персов.

Как началась ирано-иракская война

22 сентября 1980 года иракские подразделения без официального объявления войны перешли границу с Ираном и сумели быстро занять ряд приграничных районов. Впрочем, на этом их успехи завершились. Вопреки ожиданиям Багдада иракские войска встретили ожесточенное сопротивление — в первую очередь со стороны добровольческих формирований из числа мусульман-шиитов и отрядов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Настоящим испытанием для иракской армии стали городские бои. Так, к городу Хорремшехр военное командование стянуло группировку численностью 15 тысяч человек против 5 тысяч в гарнизоне противника. Из-за ожесточенных столкновений Хорремшехр прозвали «иранским Сталинградом». В итоге Ираку удалось взять его лишь ценой огромных потерь, поэтому Багдад решил отказаться от планов дальнейшего наступления — бои приняли затяжной позиционный характер.

Чем дольше длился конфликт, тем больше слабел дух иракских бойцов, не понимавших, за что они воюют. И тем активнее сопротивлялись иранские ополченцы и КСИР, к которым присоединялось все больше потенциальных защитников. Уже к 1982 году иранские войска смогли перегруппироваться и в ходе серии наступательных операций не только выбили противника со своей территории, но и начали наступление вглубь Ирака.

До 1988 года боевые действия продолжались в приграничной зоне. В отсутствие прогресса стороны перешли к новой тактике — ракетным обстрелам населенных пунктов, объектов инфраструктуры и военных баз противника. На этом этапе обе страны задумались о применении более смертоносных видов оружия. Иран возобновил начатую еще при шахе ядерную программу, Багдад сделал ставку на химическое оружие.

С 1984 по 1988 год иракские военные применили против Ирана почти 55 тысяч 155-мм снарядов, заполненных ипритом — химическим боевым отравляющим веществом, способным вызывать сильные химические ожоги. Их применение не ограничивалось только территорией Ирана. На фоне военных неудач в Ираке возобновился конфликт с Иракским Курдистаном — автономией, давно мечтающей о независимости. Для подавления курдских выступлений Багдад запустил операцию «Анфаль», жертвами которой стали не менее 180 тысяч человек. В том числе химическим бомбардировкам подвергся курдский город Халабджа.

Благодаря широкому применению химоружия к 1988 году иракские войска смогли выбить иранцев со своей территории, после чего между странами был заключен мир без каких-либо приобретений для обеих сторон.

Эксперт по Ближнему Востоку профессор МГУ Александр Вавилов в беседе с NEWS.ru напомнил, что много лет спустя именно предполагаемое наличие химоружия в Ираке станет формальным поводом для вторжения США в эту страну. «Можно сказать, что применение химоружия в ирано-иракской войне было стратегической ошибкой Хусейна», — подчеркнул он.

Как США поддержали Хусейна

Однако во время вторжения Ирака в Иран режим Саддама получал колоссальную помощь именно от США. Существует мнение, что Хусейн был близким другом и союзником СССР, однако основную ставку он делал именно на Штаты, в том числе публично заявляя о преимуществе американского оружия над советским. Кроме того, СССР выступил против конфликта Ирака с Ираном и присоединился к эмбарго на поставку военной продукции в республику.

Вавилов в беседе с NEWS.ru заметил, что Штаты использовали эту ситуацию, чтобы вбить клин между Советским Союзом и Ираком.

«В Ираке я наблюдал собственными глазами: когда бы вы ни вышли на берег Персидского залива, обязательно перед вами пройдет танкер — или полный нефти, или полупустой, чтобы его наполнить. Для американцев Ирак был стратегически важным партнером. Они делали все возможное для того, чтобы развивать с ним отношения и чтобы ослабить влияние СССР на этот регион. Вопрос был в том, кто кого там переборет», — объяснил эксперт.

Вашингтон стал активно оказывать Багдаду политическую, экономическую и техническую поддержку. Американские власти практически этого не скрывали: вопросы помощи Ираку часто обсуждались на открытых сессиях сената и палаты представителей. В Штатах шло обучение иракских солдат. Вашингтон также организовал программу военной помощи под кодовым названием «Медвежьи запчасти»: она должна была обеспечить армию Саддама запчастями и боеприпасами к военной технике советского производства, которых Ирак лишился из-за эмбарго. В какой-то момент сам Хусейн называл себя «последним арабским героем», а в Вашингтоне о нем говорили о как о «нашем сильном парне» на Ближнем Востоке.

Уже в 1994 году банковский комитет сената США выпустил рапорт, где сообщалось об экспорте в Ирак «патогенных, токсикогенных и материалов других биологических исследований», которые впоследствии были использованы в иракских разработках химического и ядерного оружия.

Как Хусейн потерял все

Война Ирака и Ирана закончилась в 1988 году, а уже в 1990-м Хусейн начал новую кампанию — на этот раз в Кувейте. Однако теперь о щедрой поддержке США пришлось забыть. Действия Багдада осудили не только большинство стран арабского мира, но и Штаты, которые за несколько месяцев сколотили международную коалицию и провели операцию «Буря в пустыне», подвергнув Ирак масштабным бомбардировкам.

Ирако-кувейтская война, 1991 Фото: Бабушкин Андрей,Чистяков Сергей/ТАСС

Спустя еще десятилетие американские власти объявили о начале наземного вторжения в Ирак, пообещав положить конец правлению Хусейна и ликвидировать запасы химоружия в стране. Глава республики был схвачен и казнен в 2006 году по приговору Верховного трибунала Ирака.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Саддам Хусейн слишком много о себе возомнил, за что и был наказан западными партнерами.

«Он переоценил свои силы. Посчитал, что если ему можно нападать на Иран, то можно атаковать и Кувейт. Что он настолько привилегированный союзник США, что ему все сойдет с рук. Но Штаты жестко наказали Хусейна за превышение полномочий, что показало их прагматизм. Они поддержали Саддама, когда он воевал против американского врага — Ирана. А когда полез на американского союзника, его демонстративно наказали», — пояснил американист.

Вавилов же считает, что Штаты не простили Хусейну излишнюю самостоятельность, которая для Вашингтона была недопустимой.

«Вторжение Ирака в Кувейт не угрожало интересам США в регионе. Но то, что Саддам действовал без спроса, требовало наказания. Нужно было слушаться заокеанского патрона, а он проявил неповиновение — и в результате получил позорную казнь через повешение», — резюмировал политолог.

