Раскрыто, сколько поврежденных ВСУ домов восстановили в приграничье

Власти Белгородской области восстановили около 43 тыс. из 50 тыс. домов, поврежденных ударами Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время ежегодной пресс-конференции. По его словам, благодаря поддержке правительства сейчас ведется работа по строительству нового жилья для людей, вынужденных покинуть свои жилища. Речь идет о 5,5 тыс. соответствующих объектов.

Напомню, что у нас более 50 тыс. домов разрушены, повреждены. Более 43 тысяч уже восстановили, — отметил он.

Утром 23 ноября в Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. По данным ведомства, 36 БПЛА уничтожили над акваторией моря, по 10 и 9 — над Крымом и Брянской областью соответственно, еще семь — над территорией Воронежской области.

