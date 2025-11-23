Раскрыто, сколько поврежденных ВСУ домов восстановили в приграничье

Международный муниципальный форум стран БРИКС
Гладков: в Белгородской области восстановили 43 тысячи поврежденных ВСУ домов

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Власти Белгородской области восстановили около 43 тыс. из 50 тыс. домов, поврежденных ударами Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время ежегодной пресс-конференции. По его словам, благодаря поддержке правительства сейчас ведется работа по строительству нового жилья для людей, вынужденных покинуть свои жилища. Речь идет о 5,5 тыс. соответствующих объектов.

Напомню, что у нас более 50 тыс. домов разрушены, повреждены. Более 43 тысяч уже восстановили, — отметил он.

Утром 23 ноября в Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. По данным ведомства, 36 БПЛА уничтожили над акваторией моря, по 10 и 9 — над Крымом и Брянской областью соответственно, еще семь — над территорией Воронежской области.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Курске появится новый парк аттракционов и семейного отдыха. Он уточнил, что проект будет реализован в преддверии подготовки к тысячелетию областного центра. По словам губернатора, всего планируется разместить как минимум 25 аттракционов.

