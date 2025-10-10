Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 13:41

В Курске появится новый парк аттракционов

Хинштейн пообещал построить в Курске парк аттракционов и семейного отдыха

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новый парк аттракционов и семейного отдыха появится в Курске, написал в Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, он будет построен в преддверии подготовки к тысячелетию областного центра в рамках инвестиционного проекта дочерней компанией ПСБ А7.

Парк развлечений и отдыха появится в нашем регионе благодаря реализации инвестиционного проекта компанией А7 — «дочкой» ПСБ, — рассказал Хинштейн.

Он добавил, что всего планируется разместить как минимум 25 аттракционов. В парке также будут предусмотрены зоны отдыха, интерактива и площадки для различных просветительских проектов. Он появится на границе города и Курского района.

Наша задача сделать так, чтобы посетители проводили в парке целый день, наслаждаясь семейным отдыхом и получая яркие эмоции, — отметил глава региона.

Ранее Хинштейн рассказал, что Курская область направит финансовую помощь от Сербии в размере 472 млн рублей на поддержку детей с ограниченными возможностями и модернизацию медучреждений. Значительная часть средств будет использована для капитального ремонта реабилитационного центра и городского родильного дома.

Курск
Курская область
Александр Хинштейн
аттракционы
парки
